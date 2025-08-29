Το πρώτο «πρέπει» της σεζόν!

Μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα στη Cyprus League by Stoiximan, ο Απόλλωνας καλείται να αντιδράσει άμεσα. Η ήττα με 3-1 από τον Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος προβλημάτισε τους φιλάθλους του, κυρίως για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα πρώτα 60 -70 λεπτά της αναμέτρησης. Το πολύ καλό τελευταίο μισάωρο δεν στάθηκε αρκετό για να αλλάξει την έκβαση του ντέρμπι, αλλά έδωσε ένα στίγμα των δυνατοτήτων του συνόλου του Σωφρόνη Αυγουστή. Η ομάδα που… εμφανίστηκε στο τελευταίο μισάωρο κάνει τους φίλους των κυανολεύκων να αισιοδοξούν ότι σιγά – σιγά θα πάρει στροφές στον μαραθώνιο.

Απόψε (20:00), οι κυανόλευκοι υποδέχονται στο «Alphamega Stadium» τη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ., σε ένα παιχνίδι που έχει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα του «πρέπει». Με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο, οι γηπεδούχοι θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες και να στείλουν το μήνυμα ότι θα είναι από τους βασικούς διεκδικητές των υψηλών θέσεων της βαθμολογίας.

Τα αγωνιστικά νέα είναι ενθαρρυντικά για την τεχνική ηγεσία. Οι Βούρος και Ντουοντού, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή. Παράλληλα, ο Μπράουν φαίνεται να ξεπέρασε τον τραυματισμό του και αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή, παρότι αυτό ίσως ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, ο Μάρκοβιτς δεν αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή, καθώς δεν είναι ακόμη σε πλήρη ετοιμότητα.

Το ζητούμενο για τον Απόλλωνα είναι να «χτίσει» πάνω στο θετικό πρόσωπο που έδειξε στο τελευταίο ημίωρο της πρώτης αγωνιστικής με τον Άρη. Η διάρκεια και η σταθερότητα στην απόδοση είναι στοιχεία που θα του επιτρέψουν να επιβληθεί του αντιπάλου και να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα απέναντι στη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. Ο Αυγουστή θέλει από τους παίκτες του να έχουν ενέργεια, αυτοματισμούς, να ασκούν πίεση ψηλά και να γίνουν το απόλυτο αφεντικό του αγώνα. Ταυτόχρονα, ζητάει γρήγορες επιστροφές στην άμυνα, ώστε να μην παρατηρηθούν κενά που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος.