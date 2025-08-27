Ήττα για την Apollon Ladies

Στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου για τη διοργάνωση UEFA Women's Champions League περιόδου 2025 – 2026, ηττήθηκε με 1-0 από την ελβετική BSC Young Boys στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης».

Το αποτέλεσμα καθορίστηκε με πέναλτι της Γουέπερ στο 71ο λεπτό.

Θα ακολουθήσει στο ίδιο γήπεδο και ώρα 21:30 ο αγώνας της Ολλανδικής Φορτούνα με την Χιμπέρνιαν Σκωτίας.

Η δεύτερη αγωνιστική που αφορά το δεύτερο όμιλο θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο 30 Αυγούστου στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»

Στις 17:00 θα παίξουν οι ηττημένες ομάδες της πρεμιέρας και στις 21:30 οι ομάδες που θα κερδίσουν σήμερα.

Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση, θα προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Η ηττημένη θα συνεχίσει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League.