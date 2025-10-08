ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μιλώντας για 3/3 με την επάνοδο

Μιλώντας για 3/3 με την επάνοδο

Το νικηφόρο αποτέλεσμα του Απόλλωνα επί του Ακρίτα (0-2) έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα της Λεμεσού να πάει στη διακοπή με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Μετά από λίγη ξεκούραση, στο συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή θα πιάσουν εκ νέου δουλειά για την επανέναρξη, γνωρίζοντας ότι τα παιχνίδια που υπάρχουν στο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου κρύβουν παγίδες, όμως είναι σημαντικό να κερδηθεί το απόλυτο προκειμένου να συνεχίσει να βλέπει πρωταγωνιστικά το υπόλοιπο της χρονιάς. Με την επάνοδο στη δράση, οι γαλάζιοι θα υποδεχθούν στο στάδιο «Αλφαμέγα» την Ομόνοια Αραδίππου, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου (19:00).

Έπειτα θα ακολουθήσει η έξοδος στο ΓΣΠ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (25/10, 19:00), ενώ στο τέλος του μήνα είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα του Απόλλωνα στο κύπελλο. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Λεμεσού θα παίξει την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, στις 19:00 στο «Αμμόχωστος – Επιστροφή» με τη ΜΕΑΠ. Σαφώς και στα τρία παιχνίδια ο Απόλλωνας θεωρείται το φαβορί, όμως χρειάζεται η απαραίτητη προσοχή ώστε να πάρει αυτό που θέλει, για να ενισχυθεί βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά.

ΑΠΟΛΛΩΝ

Διαβαστε ακομη