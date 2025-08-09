H νέα ευκαιρία για Αυγουστή να διαπιστώσει που βαδίζει ο Απόλλωνας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο τεστ για τους κυανόλευκους που ταξιδεύουν στη Λευκωσία

Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, ο προπονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης Αυγουστή έχει τη δυνατότητα να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του. Απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (20:00), ο Κύπριος κόουτς θα παρατάξει ό,τι καλύτερο έχει στη διάθεσή του ώστε να διαπιστώσει πόσο έτοιμη είναι η ομάδα του για την επίσημη σέντρα του πρωταθλήματος.

Ο Απόλλωνας προχώρησε σε ποιοτική ενίσχυση, με τον Αυγουστή και τους ποδοσφαιριστές του να δουλεύουν σκληρά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Ο τεχνικός του Απόλλωνα επέλεξε να ντύσει στα κυανόλευκα ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσαρμοστούν στο παιχνίδι του και θέλει σήμερα να δει σημάδια βελτίωσης σε σχέση με τις προηγούμενες φιλικές αναμετρήσεις.

Ταυτόχρονα, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να κορυφωθούν οι διεργασίες για την απόκτηση ενός δεξιού εξτρέμ, ενώ δεν αποκλείεται η ομάδα να προχωρήσει και στην απόκτηση ποδοσφαιριστών για τον κατάλογο Β.

ΑΠΟΛΛΩΝ

