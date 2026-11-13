O Λοσάδα πιστεύει στον Γκόλτσον

Ο Κόνορ Γκόλτσον επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και ο Ερνάν Λοσάδα του δίνει ολοένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Προφανώς ο 33χρονος Άγγλος στόπερ χρειάζεται ειδική διαχείριση προκειμένου να φτάσει σε ψηλά στάνταρ απόδοσης αλλά και να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Το γεγονός ότι ο προπονητής του Απόλλωνα μοιράζει τον χρόνο μεθοδικά στον Γκόλτσον, δείχνει πόσο πιστεύει πως μπορεί να τον βοηθήσει στο μέλλον.

Ας μην ξεχνάμε πως όταν αποκτήθηκε από τον Άρη ουσιαστικά προοριζόταν για παρτενέρ του Κβίντα με τους δύο να αποτελούν το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Γκόλτσον έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Απόλλωνα στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα στις 17/10. Ακολούθησε η 13λεπτη συμμετοχή απέναντι στην Καρμιώτισσα στις 25/10 και το 1 λεπτό στο Απόλλων - Πάφος. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πέρασε επίσης ως αλλαγή παίζοντας για 16 λεπτά.