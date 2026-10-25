Η αναφορά του Λοσάδα για εκτίμηση και η εγγύηση για το πρωτάθλημα - Τι είπε ο Γαρπόζης

Ικανοποιημένος από το ξέσπασα της ομάδας του παρουσιάστηκε ο Ερνάν Λοσάδα. Ο προπονητής του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη επί της Καρμιώτισσας και αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του. Από την άλλη, βαρύ είναι το κλίμα στην ομάδα των Πολεμιδιών, όπως δήλωσε ο Αλέξης Γαρπόζης.

Αναλυτικά:

Λοσάδα: «Δείξαμε από την αρχή τις προθέσεις μας, από τα καλύτερα μας ξεκινήματα στη σεζόν. Δείξαμε πως είμαστε η καλύτερη ομάδα στο επιθετικό κομμάτι. Είχαμε πολύ καλή εμφάνιση γενικά. Συνήθως βλέπουμε τα αρνητικά, δημοσιεύματα για τραυματίες. Σιγά σιγά θα έχουμε πίσω όλη την ομάδα. Ευχαριστώ τον κόσμο μας. Να το απολαύσουμε, να μην παίρνουμε τις νίκες ως δεδομένο. Παραμένουμε αήττητοι, χάσαμε μόνο ένα παιχνίδι από την αρχή της σεζόν. Πρέπει να εκτιμούμε την συνολική προσπάθεια από όλους για να είμαστε ενωμένοι.

Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Σας εγγυούμαι ότι θα είμαστε στο πλοίο των διεκδικητών για το πρωτάθλημα. Ο Ροντρίγκες ένιωσε μια ενόχληση. Νιώθω ότι δημιουργείται αρνητικό κλίοα όταν κάποιος είναι αμφίβολος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που νιώθουν οι παίκτες είναι φυσιολογικά».

Γαρπόζης: «Χάσαμε από μια ανώτερη ομάδα. Δύσκολο βραδιά για εμάς. Να σηκώσουμε κεφάλι όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση».