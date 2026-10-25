ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αναφορά του Λοσάδα για εκτίμηση και η εγγύηση για το πρωτάθλημα - Τι είπε ο Γαρπόζης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το τρίτο ημίχρονο από το παιχνίδι που διεξήχθη στο Παφιακό

Ικανοποιημένος από το ξέσπασα της ομάδας του παρουσιάστηκε ο Ερνάν Λοσάδα. Ο προπονητής του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη επί της Καρμιώτισσας και αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του. Από την άλλη, βαρύ είναι το κλίμα στην ομάδα των Πολεμιδιών, όπως δήλωσε ο Αλέξης Γαρπόζης.

Αναλυτικά:

Λοσάδα: «Δείξαμε από την αρχή τις προθέσεις μας, από τα καλύτερα μας ξεκινήματα στη σεζόν. Δείξαμε πως είμαστε η καλύτερη ομάδα στο επιθετικό κομμάτι. Είχαμε πολύ καλή εμφάνιση γενικά. Συνήθως βλέπουμε τα αρνητικά, δημοσιεύματα για τραυματίες. Σιγά σιγά θα έχουμε πίσω όλη την ομάδα. Ευχαριστώ τον κόσμο μας. Να το απολαύσουμε, να μην παίρνουμε τις νίκες ως δεδομένο. Παραμένουμε αήττητοι, χάσαμε μόνο ένα παιχνίδι από την αρχή της σεζόν. Πρέπει να εκτιμούμε την συνολική προσπάθεια από όλους για να είμαστε ενωμένοι.

Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Σας εγγυούμαι ότι θα είμαστε στο πλοίο των διεκδικητών για το πρωτάθλημα. Ο Ροντρίγκες ένιωσε μια ενόχληση. Νιώθω ότι δημιουργείται αρνητικό κλίοα όταν κάποιος είναι αμφίβολος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που νιώθουν οι παίκτες είναι φυσιολογικά».

Γαρπόζης: «Χάσαμε από μια ανώτερη ομάδα. Δύσκολο βραδιά για εμάς. Να σηκώσουμε κεφάλι όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Είναι κρίμα οι ασχήμιες να καλύπτουν τις ομορφιές

Απόψεις

|

Category image

Σοκ για πρώην άσο της Premier League: Δέχτηκε άγρια επίθεση από λυκόσκυλο και τον έσωσε ο δικός του σκύλος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η υπέρβαση είναι... υποχρεωτική

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Σε άλλους ήταν τα φώτα, αλλά αυτός ήταν που «έλαμψε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνείται τα πάντα και ο Κορομηλάς - Τι ισχυρίστηκε για τα ποσά στο σπίτι του

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φιλοδοξία και ρεαλισμός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Κόμο ανακοίνωσε το νέο συμβόλιο με τον Δουβίκα μέχρι το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο «τρόμος» των αντίπαλων αμυνών επέστρεψε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χρίστου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό»: Όλο το ένταλμα σύλληψης της Τσαρούχα με τους 13 στημένους αγώνες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Εκλογές στην ΕΟΚ το ταχύτερο δυνατό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ταχύτητα, ποιότητα και... άγριες διαθέσεις με φόντο την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Mε τη συνταγή των... αποδράσεων

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κρίσιμη συνάντηση για το μπάσκετ: Στο γραφείο του Βρούτση ο Μελής

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη