Επιστρέφει ο μίστερ των γκολ και των ασίστ

Με το πιο δυνατό επιθετικό του «όπλο», όπως αποδείχθηκε μέχρι τώρα, αναμένεται να παραταχθεί ο Απόλλωνας στο παιχνίδι απέναντι στην Καρμιώτισσα, την Κυριακή, στο «Στέλιος Κυριακίδης» (17:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Αναφερόμαστε, βεβαίως, στον Γκάρι Ροντρίγκεζ, ο οποίος στα πέντε παιχνίδια στα οποία αγωνίστηκε πέτυχε τέσσερα γκολ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ. Ο 35χρονος εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι δεν κατάφερε να ενισχύσει την ομάδα του απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, θα είναι παρών στην επόμενη αναμέτρηση.

Ο Ροντρίγκεζ, ένας από τους πιο φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές των κυανολεύκων, άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τον φετινό μαραθώνιο και όλοι στις τάξεις της ομάδας ελπίζουν να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.

Από την αναμέτρηση της Κυριακής θα απουσιάσουν ο τιμωρημένος Γκουστάβο Ασουνσάο και ο τραυματίας Άγγελος Ανδρέου, ενώ η παρουσία του Ντανίλο Σπόλιαριτς είναι αμφίβολη.