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Προχωρά σε καταγγελία -και- η ΑΕΚ - Η απάντηση περί... αυτονόητου για ξένους διαιτητές

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αναφορές από τον εκπρόσωπο Τύπου των κιτρινοπρασίνων

Aπό τα παράπονα στην καταγγελία θα προχωρήσει η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας έχει σφοδρές αντιδράσεις για μη καταλογισμό πέναλτι στην ήττα από την Πάφο, γι' αυτό και θα προχωρήσει σε καταγγελία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των κιτρινοπρασίνων, Κυριάκος Δημητρίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων (ΣΠΟΡ FM 95.0) στη διαιτησία και στις κινήσεις της διοίκησης. Υπενθυμίζουμε πως χθες (14/09) προχώρησε σε καταγγελία διαιτητή και VARίστα και η Νέα Σαλαμίνα. 

Τα σχετικά αποσπάσματα: 

Για τα παράπονα: «Υπήρξε παράβαση πέναλτι πάνω στον Μιραμόν από τον παίκτη της Πάφου και το VAR δεν έδειξε κάτι. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εκτός φάσης χτύπημα και πάλι στον Μιραμόν και πάλι όφειλε να παρέμβει το VAR και δεν το έκανε. Στο 90'+2 και στο 90'+3 κλασικές περιπτώσεις VAR και δεν παρέμβηκε. Έχουμε ήδη αποφασίσει πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα στείλουμε επιστολή στην Ομοσπονδία με καταγγελία για τον VARίστα. Οφείλουν να ελέγχουν τις φάσεις».

Για το τι πρέπει να συμβεί: «Θα δούμε πως θα κυλήσει το θέμα με τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί. Πέρσι αν θυμάσαι είχαμε κάνει δηλώσεις σε αυτή εδώ την εκπομπή πως θα πρέπει να ακολουθήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης του ποδοσφαίρου μας το κομμάτι της διαιτησίας και δεν το κάνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει».

Για το αν πρέπει να έρθουν ξένοι: «Είναι αυτονόητα κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι».

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