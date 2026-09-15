Άνοδος για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ανέβηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την καλή του πορεία στο US Open, που εξαργυρώθηκε με άνοδο εννιά θέσεων. Ο μεγάλος νικητής του αμερικανικού Grand Slam, Σάσα Ζβέρεφ, εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Γιανίκ Σίνερ (11,500 βαθμούς) από τη διοργάνωση και έτσι πλησίασε ακόμα περισσότερο το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σημαντική άνοδο παρουσίασε ο έτερος Έλληνας αθλητής, Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος αν και δεν κατάφερε να μπει στο κυρίως ταμπλό του US Open, ανταμείφθηκε με άνοδο δυο θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη και βρίσκεται στο Νο134.

Μετά το US Open, άνοδο θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη παρουσίασε και η Μαρία Σάκκαρη (1,355 βαθμούς). Η Ελληνίδα τενίστρια παρουσιάστηκε βελτιωμένη στη Νέα Υόρκη και ανέβηκε δυο θέσεις, βρισκόμενη πλέον 33η. Πρώτη πέρασε η μεγάλη νικήτρια του US Open, Έλενα Ριμπάκινα, που επικράτησε της Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό και την εκτόπισε από την κορυφή. Ακολουθούν από κοντά η τρίτη Τζέσικα Πεγκούλα (7,265 βαθμούς) και η τέταρτη Κόκο Γκοφ (7,244 βαθμούς).

sport-fm.gr