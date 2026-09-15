Σοβαρές καταγγελίες από την ΑΕΛ για παρέμβαση τρίτου προσώπου στο VAR - Τι περιμένει η διοίκηση

Πέρασε στην αντεπίθεση η ΑΕΛ σχετικά με την αποβολή του Καφού, από το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού έστειλε επιστολή στην ΚΟΠ και στα αρμόδια όργανα, μέσω της οποίας τονίζει πως τρίτο πρόσωπο παρενέβη στο VAR για την αποβολή του ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως μέλος της τεχνικής παραγωγής επικοινώνησε με το VAR και του υπέδειξε την συγκεκριμένη φάση. Η ΑΕΛ λοιπόν ζητά διερεύνηση του περιστατικού όπως επίσης και να παγώσει η εκδίκαση της υπόθεσης, αφού υπάρχει κίνδυνος για επιπλέον τιμωρία στον Καφού (έχασε Ν.Σαλαμίνα και θα απουσιάσει από το ματς με την Πάφο).

Το νεότερο που προκύπτει, αφορά σε τελεσίγραφο στην ΚΟΠ από τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων. Συγκεκριμένα, τονίζει πως αν μέχρι νωρίς το μεσημέρι δεν λάβει απαντήσεις, τότε θα κινηθεί νομικά! Αφ' ενός ζητά απαντήσεις σχετικά με το αν φυλάχθηκε το οπτικοακουστικό υλικό και αφετέρου αν άρχισε η έρευνα από την Ομοσπονδία.