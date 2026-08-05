Προβάδισμα στη Νορβηγία με Όζμπολτ ο Απόλλωνας!

Έκανε καλό ξεκίνημα και στο 22΄ εξαργύρωσε την υπεροχή του ο Απόλλωνας, στο εκτός έδρας ματς με την Μπραν για τον γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League!

Η ομάδα της Λεμεσού άνοιξε το σκορ στη Νορβηγία χάρη σε γκολ του Όζμπολτ που σκόραρε το δεύτερο του γκολ σε τρία ματς.

Ο Τόμας έδωσε στον Μαλεκκίδη (που ξεκίνησε τη φάση κλέβοντας την μπάλα και προωθήθηκε), αυτός έκανε το γύρισμα στην καρδιά της περιοχής, η άμυνα των γηπεδούχων δεν μπόρεσε να διώξει κι η μπάλα κατέληξε στον Σλοβένο που με κοντινό δυνατό σουτ έκανε το 1-0.