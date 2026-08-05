ΦΩΤΟ: Η πρώτη του Καρέτσα με την Ντόρτμουντ

Πρώτη προπόνηση για τον Καρέτσα με την Ντόρτμουντ!

Λίγες μέρες μετά από την επισημοποίηση της μεταγραφής του στη γερμανική ομάδα από την Γκενκ, έναντι ενός που ποσού που φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός προπονήθηκε για πρώτη με τη νέα του ομάδα, όντας εμφανώς ενθουσιασμένος!

Όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Καρέτσας απόλαυσε την κάθε στιγμή την πρώτη του προπόνηση με την Ντόρτμουντ, έχοντας συνεχώς ένα πλατύ χαμόγελο στο στόμα του!

Παράλληλα, αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο ως το πιο πρόσφατο μεταγραφικό της ομάδας, με τους φίλους της Ντόρτμουντ, οι οποίοι έδωσαν βροντερό «παρών» στην ανοιχτή προπόνηση, να τον υποδέχονται πολύ θερμά.

First session for KK19 🇬🇷🔥 pic.twitter.com/7h2SgdqFLq — Borussia Dortmund (@BVB) August 5, 2026

sport-fm.gr