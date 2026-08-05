Η ενδεκάδα του Απόλλωνα για το πρώτο βήμα στo Brann Stadion

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League θα επιδιώξει να κάνει ο Απόλλωνας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη νορβηγική Μπραν, που διεξάγεται στο «Brann Stadion» (20:00) για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Με μία αλλαγή παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Ερνάν Λοσάδα, εν συγκρίσει με τη ρεβάνς με την Ντίλα Γκόρι. Συγκεκριμένα, ο Κουν πήρε τη θέση του Λέουβενμπεργκ κάτω από τα δοκάρια.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Κονομής, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ, Τόμας, Εσκρίτσε, Όζμπολτ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Λέουβενμπεργκ, Σιήκκης, Μπαλογιάννης, Aϊβού, Ζήνωνος, Σπόλιαριτς, Ντουοντού, Αθανασίου, Ρότης, Ανδρέου και Ροντρίγκες.