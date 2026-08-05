Σπάει το μεταγραφικό της ρεκόρ για τον Ντιομαντέ η Ρεάλ - «Θέμα χρόνου το ντιλ»

Διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Γιόν Ντιομαντέ από την Λειψία στη Ρεάλ.

Ο 19χρονος Ιβοριανός εξτρέμ περιμένει ειδοποίηση για να ταξιδέψει στη Μαδρίτη για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Σύμφωνα με την Marca, το τελικό deal αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τα μπόνους που προβλέπονται η μεταγραφή μπορεί να γίνει η πιο δαπανηρή στην ιστορία της «βασίλισσας».

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η πιο ακριβή προσθήκη στην ιστορία της Ρεάλ ήταν τα 127 εκατ. ευρώ που δαπάνησε το 2023 για να αποκτήσει τον Τζουντ Μπέλιγχαμ από την Ντόρτμουντ. Ακολουθεί με 120,8 εκατ. ευρώ αυτή του Εντέν Αζάρ από την Τσέλσι, ενώ τρίτη είναι του Γκάρεθ Μπέιλ από την Τότεναμ για 101 εκατ. ευρώ.

sport-fm.gr