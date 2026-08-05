ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ατυχία του κτύπησε την πόρτα αλλά τον... πείσμωσε!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ατυχία του κτύπησε την πόρτα αλλά τον... πείσμωσε!

΄Στην ανοικτή προπόνηση με δεμένο το χέρι ο Μαντσίνι.

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι με το... καλημέρα της σεζόν στάθηκε άτυχος αφού στην προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ στην Ολλανδία, κτύπησε και μάλιστα χειρουργήθηκε για να ξεπεράσει τον τραυματισμό.

Συγκεκριμένα ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και η επιστροφή του εκτιμάται αρχές Οκτωβρίου.

Ήταν παρών και αυτός στη Λακατάμια όπου έγινε η πρώτη ανοικτή προπόνηση. Γνώρισε από πέρσι τον γαλαζοκίτρινο παλμό και πήρε... ντόπα για να επιστρέψει και δείχνει πεισμωμένος να ανταποδώσει.

Περιμένουν πολλά από αυτόν άπαντες στον ΑΠΟΕΛ και ειδικά το τεχνικό επιτελείο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθέωση Ντουράντ σε Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσε να γίνει GOAT αν το ήθελε»

NBA

|

Category image

Προπονητής Άντερλεχτ: «Φαβορί ο ΠΑΟΚ, δεν θα προσέξουμε μόνο τον Κωνσταντέλια»

Super League

|

Category image

Επίσημα νέος προπονητής της Νιούκαστλ ο Γιάισλε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε τα εύκολα... δύσκολα ο Παναθηναϊκός, αποδοκιμασίες στο φινάλε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Συνεχίζεται το σίριαλ: Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε βελτιωμένη πρόταση στον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πώς βρήκε η Τραμπζονσπόρ τα εκατομμύρια για τον Σαλάχ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Ισως να μιλάει η αδρεναλίνη - Είναι προφανές αλλά πρέπει να το πω»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η δεύτερη φορά του Απόλλωνα - Το «ρεκόρ» που ισοφάρισε και πάει να το σπάσει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η «έκρηξη» στο τελευταίο σφύριγμα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βραζιλιάνικο «στοπ» για τον Τσιτσιπά στο Μοντρεάλ

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη του Απόλλωνα επί της Μπραν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Θρυλικό» διπλό στη Νορβηγία και φουλ για πλέι οφ ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Ινφαντίνο τάζει τον τελικό του Μουντιάλ στο Μαρόκο με αντάλλαγμα δημόσια στήριξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεγάλο στοίχημα του Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη