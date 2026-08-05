Η ατυχία του κτύπησε την πόρτα αλλά τον... πείσμωσε!

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι με το... καλημέρα της σεζόν στάθηκε άτυχος αφού στην προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ στην Ολλανδία, κτύπησε και μάλιστα χειρουργήθηκε για να ξεπεράσει τον τραυματισμό.

Συγκεκριμένα ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και η επιστροφή του εκτιμάται αρχές Οκτωβρίου.

Ήταν παρών και αυτός στη Λακατάμια όπου έγινε η πρώτη ανοικτή προπόνηση. Γνώρισε από πέρσι τον γαλαζοκίτρινο παλμό και πήρε... ντόπα για να επιστρέψει και δείχνει πεισμωμένος να ανταποδώσει.

Περιμένουν πολλά από αυτόν άπαντες στον ΑΠΟΕΛ και ειδικά το τεχνικό επιτελείο.