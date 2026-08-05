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Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο

Ακόμη ένα όνομα για το αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού, καθώς οι Πορτογάλοι τοποθετούν τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο στη λίστα.

Μια εντυπωσιακή περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνάς του δείχνει να δουλεύει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν στην άκρη την υπόθεση του Σαλάχ-Εντίν καθώς ο Μαροκινός ζήτησε έξτρα χρόνο και περιμένει πρόταση από την Ισπανία.

Ο Ολυμπιακός στρέφεται στην περίπτωση του Φρανσίσκο Μόουρα, του 27χρονου Πορτογάλου ακραίου αμυντικού και έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την Πόρτο. Κάτι που αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος, Σεμπαστιάο Σόουζα-Πίντο.

«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο. Ο μπακ είναι ένας από τους παίκτες προς αποχώρηση μέχρι το τέλος της περιόδου μεταγραφών και μπορεί να αποχωρήσει από τους κυανόλευκους. Κατάσταση προς παρακολούθηση», έγραψε.

Ο Μόουρα ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπράγκα, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Κοΐμπρα και Φαμαλικάο (77/4/10), ενώ την τελευταία διετία αγωνίζεται στην Πόρτο (74/7/14).

Είναι δεδομένο πως οι Πειραιώτες θα φορτσάρουν τις επόμενες ώρες για την ενίσχυσή τους, με τη θέση του αριστερού μπακ και του μέσου να αποτελούν προτεραιότητες, ενώ θα πάρουν και σέντερ φορ.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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