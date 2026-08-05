«Θρυλικό» διπλό στη Νορβηγία και φουλ για πλέι οφ ο Απόλλωνας!

Σπουδαίο διπλό που του δίνει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League πανηγύρισε ο Απόλλωνας στο «Brann Stadion» της Νορβηγίας, επικρατώντας με 1-0 της Μπραν στον πρώτο τους αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης!

Χάρη σε γκολ του Όζμπολτ στα μέσα του πρώτου μέρους (22΄), η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα έφυγε με τη νίκη από την έδρα της αντιπάλου της και πλέον της αρκεί η ισοπαλία στη ρεβάνς της Τρίτης (11/8, 20:00) στο στάδιο «Alphamega», για να βρεθεί στον προθάλαμο της League Phase, απέναντι στην ηττημένη του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ (Πέμπτη στις 20:45 το πρώτο τους ματς στην Τούμπα για τον γ΄ γύρο του Europa League).

Το μεγάλο διπλό των Λεμεσιανών, απέναντι σε μια ομάδα που πέρσι συμμετείχε στη League Phase του Europa League (καταγράφοντας νίκες επί Ρέιντζερς, Ουτρέχτης και εκτός έδρας ισοπαλίες με ΠΑΟΚ, Μπολόνια), επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται μετά και το συνολικό 7-0 επί της Ντίλα Γκόρι στην προηγούμενη φάση.

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε από την αναμέτρηση (57΄) ο Κονομής.

O αγώνας

Το πρώτο ημίωρο του αγώνα ανήκε ολοκληρωτικά στον Απόλλωνα, ο οποίος το ολοκλήρωσε έχοντας «σκορ» 7-0 στις προσπάθειες για γκολ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 4΄ και ήταν διπλή, με σουτ των Κβίντα και Εσκρίτσε που κόντραραν, η δεύτερη στο 15΄ με άστοχο σουτ του Όζμπολτ και η τρίτη ήταν η... φαρμακερή για τους Νορβηγούς, με τον Σλοβένο άσο του Απόλλωνα να ανοίγει το σκορ στο 22΄ με κοντινό σουτ, έπειτα από γύρισμα του Μαλεκκίδη (μετά από κλέψιμο του ίδιου και συνεργασία του με τον Τόμας). Μετά το ημίωρο η Μπραν ισορρόπησε το ματς, βγήκε μπροστά και στο 35΄ είχε την πρώτη αξιόλογη φάση, με πλασέ του Έρικσεν από ιδανική θέση και σπουδαία απόκρουση του Κουν.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι κρατούσαν πολύ περισσότερο την μπάλα και έψαχναν, συνεχώς (και ανεπιτυχώς) τρόπο να απειλήσουν τη λεμεσιανή ομάδα, η οποία όμως ήταν και πάλι αυτή με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες, έχοντας μια μεγάλη ευκαιρία με τον Γκασπάρ (70΄) και δύο φάσεις με τους Τόμας (66΄) και Ντουοντού (75΄). Ο Απόλλωνας διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ του σκορ και κατόρθωσε να μην απειληθεί σοβαρά σε καμία περίπτωση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα που τον βρήκε να πανηγυρίζει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Το LIVE του αγώνα

Τέλος αγώνα

85' Ζήνωνος στη θέση του Τόμας και Μπαλογιάννης στη θέση του Εσκρίτσε.

78' Κίτρινη κάρτα στον Κουν.

75' Σουτ του Ντουοντού, κόντραρε.

75' Ροντρίγκες αντί Βέισμπεκ, Ντουοντού αντί Όζμπολτ.

70' Σουτ του Γκασπάρ, απέκρουσε σε κόρνερ ο Ντίνγκελαντ. Πρώτη καλή φάση για τον Απόλλωνα στην επανάληψη.

66' Πλασέ του Τόμας πάνω από τα δοκάρια.

59' Σουτ του Ίνγκασον, έξω.

57' Αναγκαστική αλλαγή για τον Απόλλωνα, έξω ο Κονομής, τον αντικαθιστά ο Αϊβού.

47' Κίτρινη κάρτα στον Κάστρο.

Δεύτερο ημίχρονο

45' Κίτρινη κάρτα στον Όζμπολτ.

35' Σπουδαία απόκρουση του Κουν στην πρώτη φάση της Μπραν! Μετά από γύρισμα από δεξιά ο Έρικσεν πλάσαρε από ιδανική θέση, έσωσε ο πορτιέρο του Απόλλωνα.

-Στο 7-0 για την ομάδα μας οι επιθετικές προσπάθειες σύμφωνα με την UEFA.

22' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Απόλλωνας με τον Όζμπολτ! Ο Μαλεκκίδης έκανε το γύρισμα στην καρδιά της περιοχής, δεν έδιωξε σωστά η άμυνα και ο επερχόμενος Σλοβένος από κοντά σούταρε στα δίχτυα!

16' Σουτ του Βέισμπεκ, κόντρα και κόρνερ.

15' Δεύτερη καλή φάση για τον Απόλλωνα με βολέ του Όζμπολτ, πάνω από τα δοκάρια!

-Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Λεμεσιανούς να έχουν διάθεση και να πατάνε καλύτερα στο χορτάρι από τους γηπεδούχους.

4' Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με σουτ του Κβίντα, κόντραρε σε αμυνόμενους, νέο σουτ στην επαναφορά από τον Εσκρίτσε και νέα κόντρα!

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα!

ΜΠΡΑΝ: Ντίνγκελαντ, Ντε Ρούβε, Πόλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ, Ίνγκασον (68΄ Βάσμπεργκ), Σόρενσεν, Γκούντμουνσον (86΄ Φιν), Έρικσεν, Χολμ (68΄ Μάγκνουσον), Κάστρο

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κονομής (57΄ Αϊβού), Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ (75΄ Ροντρίγκες), Τόμας (85΄ Ζήνωνος), Εσκρίτσε (85΄ Μπαλογιάννης), Όζμπολτ (75΄ Ντουοντού).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 22΄ Όζμπολτ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 47΄ Κάστρο / 45΄ Όζμπολτ, 78΄ Κουν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάμιαν Κος (Πολωνία)

VAR: Πάβελ Πσκιτ (Πολωνία)