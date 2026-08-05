ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ: Γαλαζοκίτρινο πάρτι που «μάγεψε» νέους και παλιούς

Την πρώτη γνωριμία με το κοινό του ΑΠΟΕΛ είχε το ποδοσφαιρικό οικοδόμημα των γαλαζοκιτρίνων, σε κλίμα... 100χρόνων.

Από νωρίς στο γήπεδο του ΘΟΪ Λακατάμιας, ο κόσμος έστησε το δικό του πάρτι και «μάγεψε» νέους και παλιούς.

Άλλωστε υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα στην ομάδα, αρχής γενομένης από το προπονητικό επιτελείο υπό τον Νίκο Παπαδόπουλο καθώς και τον υπεύθυνο του σχεδιασμού Ζήση Βρύζα.

Το πρώτο αποθεωτικό καλωσόρισμα δέχθηκαν οι Δημήτρης Λημνιός, Νικόλας Αγγελόπουλος, Φαμπρίτσιο Πεδρόσο, Άνχελ Γκαρσία, Ζοάν Σάστρε και Φίλιπ Τζούρισιτς που αποτελούν τα μέχρι τώρα φετινά αποκτήματα.

Συνθήματα, καπνογόνα και μπόλικα χαμόγελα συνόδευσαν το σκηνικό στη Λακατάμια, με τον ενθουσιασμό να βρίσκεται στα ύψη.