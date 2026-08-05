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ΦΩΤΟ: «Συστήθηκαν» μπροστά στο εκστασιασμένο κόσμο του ΑΠΟΕΛ και... ντοπαρίστηκαν

ΓΗΠΕΔΟ

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ΦΩΤΟ: «Συστήθηκαν» μπροστά στο εκστασιασμένο κόσμο του ΑΠΟΕΛ και... ντοπαρίστηκαν

Μία αλλιώτικη προπόνηση για τον Νίκο Παπαδόπουλο και τους παίκτες του.

Οι νέοφερμένοι του ΑΠΟΕΛ είχαν την ευκαιρία να... συστηθούν μπροστά στον εκστασιασμένο κόσμο του ΑΠΟΕΛ που γέμισε ασφυκτικά την κερκίδα του γηπέδου του ΘΟΪ στη Λακατάμια και... ντοπαρίστηκαν ενόψει της επικείμενης έναρξης του πρωταθλήματος. Άλλωστε άπαντες μετρούν αντίστροφα.

Δείτε φωτορεπορτάζ από την πρώτη ανοικτή προπόνηση των γαλαζοκιτρίνων, υπό τους ήχουν των συνθυμάτων.















Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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