Ανησυχία με Έσε στον Ολυμπιακό

Προβληματισμό προκάλεσε στον Ολυμπιακό η αναγκαστική αποχώρηση του Σαντιάγο Έσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με την Άλκμααρ.

Ο Αργεντινός χαφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και στο 37ο λεπτό δεν μπόρεσε να συνεχίσει την αναμέτρηση, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περνά στη θέση του τον Γιώργο Μασούρα.

Η κατάσταση του 24χρονου μέσου θα εκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Τα αποτελέσματά τους θα δείξουν αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Ναϊμέχεν (04/08, 21:00).