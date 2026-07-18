ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέσι: «Έχω ήδη τερματίσει το ''παιχνίδι'' στο προηγούμενο Μουντιάλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μέσι: «Έχω ήδη τερματίσει το ''παιχνίδι'' στο προηγούμενο Μουντιάλ»

Άφησε να εννοηθεί πως έχει πετύχει τα πάντα στην καριέρα του, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022

Ώρες μετράμε πλέον για τον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Λιονέλ Μέσι, που θέλει να κάνει το back to back με την Αργεντινή, εάν και εφόσον επικρατήσει της Ισπανίας το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) στο MetLife Stadium.

Ο Pulga που έχει κάνει τη φετινή διοργάνωση... δικιά του, όντας πρώτος σε πολλές στατιστικές κατηγορίες παρότι 39 ετών, και παρουσιάζεται μάλιστα φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2026, παραχώρησε δηλώσεις σε γνωστό δημοσιογράφο.

Εκεί, είπε αυτό που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε σκεφτεί για εκείνον, αυτό που πιθανότατα ισχύει: Πως ο άνθρωπος έχει... τερματίσει το άθλημα! Ο ρεπόρτερ του είπε ότι αντιμετώπισε για πρώτη φορά την Αγγλία και την κέρδισε, και το παρομοίασε με νέα πίστα σε videogame, με τον Μέσι να απαντάει γελώντας πως «Έχω τελειώσει αυτό το παιχνίδι από το προηγούμενο Μουντιάλ».

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο «βασιλιάς» των τελικών, Λιονέλ Μέσι θέλει ακόμα ένα Μουντιάλ και κάνει τα... πάντα για αυτό

World Cup 2026

|

Category image

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν - Την Κυριακή τα ιατρικά και οι υπογραφές

Ελλάδα

|

Category image

Το συγκινητικό αντίο του Εμπαπέ στον Ντεσάν: «Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός - Σε ευχαριστώ για όλα»

World Cup 2026

|

Category image

Τελικός Μουντιάλ 2026: Η FIFA πουλάει το γρασίδι από το γήπεδο και βγάζει εκατομμύρια!

World Cup 2026

|

Category image

Χρυσή η Χατζηκώστα στη δισκοβολία!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Δεν... κρύφτηκε, και η θέση που «παίζεται»

ΑΕΚ

|

Category image

Αργεντινή: Κοψίδια πριν τον τελικό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η πρόγνωση του καιρού για τον τελικό του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Κέρδισε την Λέγκια από την άσπρη βούλα ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καϊράτ: Τριάρα και τώρα... Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Περιμένει τον δεύτερο ηγέτη του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ακυρώθηκε η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό!

World Cup 2026

|

Category image

Συγκλονιστικός Πινέδα: «Εδώ πραγματοποίησα όλα μου τα όνειρα - Δεν είναι αντίο, είναι εις το επανιδείν - Μόνο ΑΕΚ»!

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Λα Φουέντε: «Απεριόριστος σεβασμός για Μέσι και Αργεντινή»

World Cup 2026

|

Category image

Σλάβκο Βίντσιτς: Εμπειρία αλλά και αντιπαραθέσεις, όπως και σύλληψη για τον διαιτητή του τελικού

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη