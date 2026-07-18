«Βράχος» με... υψηλές παραστάσεις

Η ενίσχυση στην άμυνα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ, καθώς θέλει να κλείσει με τις τρεις εκκρεμότητες όσο το δυνατό πιο σύντομα. Έτσι, βρέθηκε ο πρώτος!

Οι γαλαζοκίτρινοι τα βρήκαν σε όλα με τον Στέφανο Ντένσβιλ, ο οποίος είναι και με βούλα... λέοντας, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τριών χρόνων. Πρόκειται για 33χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καϊσερίσπορ. Στο βιογραφικό του ξεχωρίζουν ομάδες από προηγμένα πρωταθλήματα, καθώς αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, σε Άγιαξ, Κλαμπ Μπριζ, Μπολόνια και Τραμπζονσπόρ.

Μάλιστα, με την ομάδα του Βελγίου κατέγραψε δύο γεμάτες σεζόν (192 συμμετοχές). Κατά τη λήξασα περίοδο, έπαιξε σε 31 παιχνίδια και σκόραρε ένα γκολ. Παράλληλα, έπαιξε με τις μικρές ομάδες της Ολλανδίας, ενώ με το Σουρινάμ μετρά 15 συμμετοχές.

Η ομάδα της Λεμεσού του πρόσφερε 3ετές συμβόλαιο με στόχο να τον... δελεάσει, αφού πιστεύει στα όσα μπορεί να προσφέρει με στόχο να δημιουργηθεί μια ισχυρή αμυντική γραμμή. Παράλληλα, αναμένονται άλλες δύο αφίξεις, με τον Καρώ να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.