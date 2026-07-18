Ο Μέσι, οι ντρίμπλες, το ρεκόρ και το 12Χ12 του Γιαμάλ που... πρέπει να σταματήσει η Αργεντινή

Μόνο δύο παίκτες έχουν ολοκληρώσει περισσότερες από 16 ντρίμπλες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026Q Ο ένας είναι ο Λιονέλ Μέσι (25). Ο άλλος; Είναι, φυσικά, ο Λαμίν Γιαμάλ (22) - 20 χρόνια νεότερος του Μέσι.

Οι δύο που θα συγκεντρώσουν τους προβολείς στον τελικό της Κυριακής (19/7-22:00) στο Νιου Τζέρσεϊ. Σίγουρα δεν θα είναι ένας αγώνας Μέσι εναντίον Γιαμάλ, αλλά είναι αναμφισβήτητα ένα ενδιαφέρον κομμάτι της.

Ο Γιαμάλ δεν έχει ακόμη πάρει...φωτιά σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχει μόνο ένα γκολ και καμία ασίστ σε επτά παιχνίδια και δεν έχει καταγράψει συμμετοχή σε γκολ στα νοκ άουτ στάδια. Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την αντίπαλη ομάδα.

Ο εξτρέμ της Μπαρτσελονα έχει επιχειρήσει 49 ντρίμπλες, τουλάχιστον επτά περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στο τουρνουά, και όπως αναφέρθηκε, έχει ολοκληρώσει 22 από αυτές τις ντρίμπλες, τουλάχιστον έξι περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη εκτός από τον Μέσι (25), όπως αναφέρει η βρετανική εταιρεία στοιχημάτων Opta.

Το να σταματήσει ο Γιαμάλ θα είναι ένα μεγάλο εγχείρημα για την Αργεντινή και θα πρέπει να σπάσει το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του.

Έχει ξεκινήσει βασικός σε 12 παιχνίδια σε μεγάλα τουρνουά για την Ισπανία (Παγκόσμιο Κύπελλο /Euro), κερδίζοντας όλα. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό νικών 100% από οποιονδήποτε Ευρωπαίο παίκτη και στις δύο διοργανώσεις όταν είναι βασικός.

Εάν σκοράρει την Κυριακή, ο Γιαμάλ θα γίνει μόλις ο τρίτος έφηβος που σκοράρει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών, μετά τον Πελέ (δύο γκολ το 1958 στα 17 έτη και 249 ημέρες) και τον Κιλιάν Μπαπέ (ένα γκολ το 2018 στα 19 έτη και 207 ημέρες).