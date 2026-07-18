Επίθεση με γαλλικό... κλειδί

Από το... πουθενά, Λοΐς Ντιονί για την Ομόνοια! Η ομάδα της πρωτεύουσας κινήθηκε γρήγορα, αποτελεσματικά και έκλεισε την προσθήκη του κεντρικού επιθετικού, καθώς ο 33χρονος Γάλλος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Ο Ντιονί διαθέτει εμπειρίες από Γαλλία, Αγγλία και Τουρκία. Ο εκλεκτός της τεχνικής ηγεσίας έμεινε ελεύθερος από τη Μανίσα, με την οποία σκόραρε 22 γκολ σε 38 συμμετοχές (!).

Όσον αφορά στην καριέρα του, άρχισε από τις ακαδημίες της Μπορντό και της Ναντ. Με τη δεύτερη έκανε το ντεμπούτο του σε επαγγελματικό επίπεδο. Στη συνέχεια και με την Ντιζόν σκόραρε 32 γκολ σε 112 συμμετοχές και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας Γαλλίας, ενώ με την άνοδό της, παρέμεινε πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 11 γκολ. Αργότερα, πήρε μεταγραφή στην Σεντ Ετιέν, με την οποία κατέγραψε 59 παρουσίες και 7 γκολ. Έπειτα, και συγκεκριμένα το 2020, μετακινήθηκε στην Ανζέ και σημείωσε 22 γκολ (83 συμμετοχές), ενώ πέρασμα κατέγραψε και με τον Ερυθρό Αστέρα (8 συμμετοχές, 1 γκολ). Πριν τη Μανίσα, ήταν στην Μπαντίρμασπορ (16 συμμετοχές, 4 γκολ).

Πάντως, η Ομόνοια δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε άλλη μια κίνηση στην επιθετική γραμμή. Μπορεί με την παρουσία του Ντιονί να κλείνει η τριπλέτα (Κακουλλής-Νεοφύτου), γίνεται όμως αντιληπτό πως τα παιχνίδια και η σημαντικότητά τους σε Κύπρο και Ευρώπη, δικαιολογεί το βάθος και τις επιλογές στην εν λόγω θέση. Εξάλλου, η μεταγραφική περίοδος έχει ακόμη δρόμο και τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί με σιγουριά...