ΑΕΚ-Χρόνιγκεν: Τελευταίο τεστ στο πρώτο στάδιο

Η ΑΕΚ δίνει σή μερα (15:00) το τελευταίο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας τη Χρόνινχεν σε ένα τεστ με αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση της Ένωσης μετά την οριστική αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να αρχίσει να διαμορφώνει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας χωρίς τον Μεξικανό μέσο.

Ο Σέρβος τεχνικός περιμένει να δει αισθητή πρόοδο σε σχέση με την εικόνα του 0-0 απέναντι στη Φίτεσε, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην πίεση ψηλά, ενώ δεν αποκλείεται να παρατάξει για πρώτη φορά ένα σχήμα αρκετά κοντά στις βασικές του σκέψεις ενόψει της νέας σεζόν.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα, τους Κάιρινεν και Μαρίν στα χαφ, τους Ζούμπκοφ και Κοϊτά στα άκρα, με τους Γιόβιτς και Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ζίνι ξεπέρασε τις μικροενοχλήσεις που αντιμετώπιζε και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, σε αντίθεση με τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος δεν υπολογίζεται για το φιλικό.

Απέναντί της, η ΑΕΚ θα βρει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική Χρόνινχεν. Η ολλανδική ομάδα τερμάτισε ένατη στο περσινό πρωτάθλημα και διεκδίκησε μέσω των playoffs την έξοδό της στην Ευρώπη.

Υπό τις οδηγίες του Ντικ Λούκιεν αγωνίζεται συνήθως με σύστημα 4-2-3-1, διαθέτει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της και αποτελεί μέχρι στιγμής το πιο απαιτητικό τεστ της καλοκαιρινής προετοιμασίας των «κιτρινόμαυρων».

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η αποστολή της ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Αθήνα για ολιγοήμερη ανάπαυλα, πριν αναχωρήσει εκ νέου για την Ολλανδία στις 23 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.