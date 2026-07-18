ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ-Χρόνιγκεν: Τελευταίο τεστ στο πρώτο στάδιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΚ-Χρόνιγκεν: Τελευταίο τεστ στο πρώτο στάδιο

Με στόχο την πρόοδο

Η ΑΕΚ δίνει σή μερα (15:00) το τελευταίο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας τη Χρόνινχεν σε ένα τεστ με αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση της Ένωσης μετά την οριστική αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να αρχίσει να διαμορφώνει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας χωρίς τον Μεξικανό μέσο.

Ο Σέρβος τεχνικός περιμένει να δει αισθητή πρόοδο σε σχέση με την εικόνα του 0-0 απέναντι στη Φίτεσε, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην πίεση ψηλά, ενώ δεν αποκλείεται να παρατάξει για πρώτη φορά ένα σχήμα αρκετά κοντά στις βασικές του σκέψεις ενόψει της νέας σεζόν.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα, τους Κάιρινεν και Μαρίν στα χαφ, τους Ζούμπκοφ και Κοϊτά στα άκρα, με τους Γιόβιτς και Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ζίνι ξεπέρασε τις μικροενοχλήσεις που αντιμετώπιζε και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, σε αντίθεση με τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος δεν υπολογίζεται για το φιλικό.

Απέναντί της, η ΑΕΚ θα βρει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική Χρόνινχεν. Η ολλανδική ομάδα τερμάτισε ένατη στο περσινό πρωτάθλημα και διεκδίκησε μέσω των playoffs την έξοδό της στην Ευρώπη.

Υπό τις οδηγίες του Ντικ Λούκιεν αγωνίζεται συνήθως με σύστημα 4-2-3-1, διαθέτει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της και αποτελεί μέχρι στιγμής το πιο απαιτητικό τεστ της καλοκαιρινής προετοιμασίας των «κιτρινόμαυρων».

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η αποστολή της ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Αθήνα για ολιγοήμερη ανάπαυλα, πριν αναχωρήσει εκ νέου για την Ολλανδία στις 23 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο «βασιλιάς» των τελικών, Λιονέλ Μέσι θέλει ακόμα ένα Μουντιάλ και κάνει τα... πάντα για αυτό

World Cup 2026

|

Category image

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν - Την Κυριακή τα ιατρικά και οι υπογραφές

Ελλάδα

|

Category image

Το συγκινητικό αντίο του Εμπαπέ στον Ντεσάν: «Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός - Σε ευχαριστώ για όλα»

World Cup 2026

|

Category image

Τελικός Μουντιάλ 2026: Η FIFA πουλάει το γρασίδι από το γήπεδο και βγάζει εκατομμύρια!

World Cup 2026

|

Category image

Χρυσή η Χατζηκώστα στη δισκοβολία!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Δεν... κρύφτηκε, και η θέση που «παίζεται»

ΑΕΚ

|

Category image

Αργεντινή: Κοψίδια πριν τον τελικό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η πρόγνωση του καιρού για τον τελικό του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Κέρδισε την Λέγκια από την άσπρη βούλα ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καϊράτ: Τριάρα και τώρα... Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Περιμένει τον δεύτερο ηγέτη του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ακυρώθηκε η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό!

World Cup 2026

|

Category image

Συγκλονιστικός Πινέδα: «Εδώ πραγματοποίησα όλα μου τα όνειρα - Δεν είναι αντίο, είναι εις το επανιδείν - Μόνο ΑΕΚ»!

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Λα Φουέντε: «Απεριόριστος σεβασμός για Μέσι και Αργεντινή»

World Cup 2026

|

Category image

Σλάβκο Βίντσιτς: Εμπειρία αλλά και αντιπαραθέσεις, όπως και σύλληψη για τον διαιτητή του τελικού

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη