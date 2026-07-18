Ολυμπιακός-Άγιαξ: Τέταρτο και πιο απαιτητικό τεστ

Τέταρτη και πιο δυνατή φιλική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία!

Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τον Άγιαξ (16:30), σε μια αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο της ολλανδικής ομάδας και προσφέρεται για χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ πλησιάζει ο καιρός για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Λιγότερες από 24 ώρες πριν, ο Ολυμπιακός τέθηκε αντιμέτωπος με τη Φορτούνα Σιτάρντ, πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση και παίρνοντας τη νίκη με 3-1, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή του τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του, πετυχαίνοντας χατ-τρικ!

Αρχικά, άνοιξε το σκορ στο 20’ και τέσσερα λεπτά αργότερα έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα, περνώντας τη με υπέροχη λόμπα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Οι Ολλανδοί μείωσαν στο βαλε το… κερασάκι στο 56’, όμως στο 58’ ο Πορτογάλος… έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της εξαιρετικής του εμφάνισης, ευστοχώντας σε πέναλτι που κέρδισε ο Μάρτινς και κάνοντας το χατ-τρικ!

Μελανό σημείο για τους Πειραιώτες στο ματς ο τραυματισμός του Σιπιόνι, ο οποίος χτύπησε στον ώμο του και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής του κατάσταση. Πάντως δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό φιλικό, ενώ εκτός παραμένει και ο Κλέιτον. Ρέτσος και Μουζακίτης επίσης δεν αγωνίστηκαν κόντρα στη Φορτούνα, ενώ εκτός παραμένουν Ελ Κααμπί και Ταρέμι, οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην προετοιμασία μετά από τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ.

Για τον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσουν δύο ακόμα φιλικά κόντρα σε Αντβέρπ και Άλκμααρ το διήμερο 24-25/7, ενώ οι επίσημες υποχρεώσεις του στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League θα ξεκινήσουν 4-5/8.

Όσον αφορά τον Άγιαξ, πέρσι είχε μια απογοητευτική σεζόν, αφού τερμάτισε στην 5η θέση της ολλανδικής Eredivisie και 18 βαθμούς μακριά από την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν, ενώ κατάφερε να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή παρουσία του μέσω των playoffs. Στα προκριματικά του Conference League θα τεθεί αντιμέτωπος με τη σέρβικη Βοϊβοντίνα.