«Ξενέρωσε» ο Γουίλιαμς με το γκολ της Ισπανίας; Το βίντεο που τον «έκαψε» και τι απάντησε

Στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο, ο Σένεν Λάμενς, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αντικαταστάτης του τραυματία Τιμπό Κουρτουά, δεν κατάφερε να συγκρατήσει το σουτ του Κουμπαρσί έξω από την περιοχή.

Η μπάλα έμεινε «ζωντανή» μέσα στη μικρή περιοχή και τόσο ο Νίκο Γουίλιαμς όσο και ο Μερίνο κινήθηκαν για να εκμεταλλευτούν το ριμπάουντ. Ο μέσος της Άρσεναλ έφτασε πρώτος στην μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-1 υπέρ της Ισπανίας. Ένα γκολ που τελικά χάρισε στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Ισπανοί πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ της νίκης, όχι βέβαια... όλοι.Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας έτρεξαν να αγκαλιάσουν τον σκόρερ, ο Νίκο Γουίλιαμς αρχικά παρέμεινε ακίνητος για λίγα δευτερόλεπτα, πριν τελικά κατευθυνθεί προς τους συμπαίκτες του για να πανηγυρίσει μαζί τους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, σε συνέντευξή του στην «Teledeporte», ο Ισπανός εξτρέμ εξήγησε τι συνέβη και για ποιον λόγο αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο.

«Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι στην τηλεόραση φάνηκε σαν να μην πανηγύρισα το γκολ. Είχα χτυπήσει στο δοκάρι, αλλά φώναζα “πάμε” και στη συνέχεια συγκρούστηκα με τον Λαμίν. Πολλοί πίστεψαν ότι δεν πανηγύριζα το γκολ του Μικέλ, όμως είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον και φυσικά για όλη την ομάδα.

Ελπίζω να συνεχίσουμε να προσθέτουμε τέτοια γκολ και στο μέλλον. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε την πορεία μας», εξήγησε ο ποδοσφαιριστής.

Η αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο είχε ιδιαίτερη σημασία και για τον Νίκο Γουίλιαμς, καθώς επέστρεψε στην αποστολή των Πρωταθλητών Ευρώπης στο Μουντιάλ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων απέναντι στην Ουρουγουάη, έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Ντε Λα Κρούζ.

«Η ομάδα με στήριξε από την πρώτη στιγμή. Όλοι γνωρίζουν όσα έχω περάσει. Αυτό που συνέβη στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη συνέβη και σήμερα επέστρεψα, πιστεύω, στην καλύτερή μου κατάσταση.

Η οικογένειά μου είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει με ανιδιοτελή αγάπη, ο αδερφός μου, οι φίλοι μου, η σύντροφός μου… Είναι όλοι εκεί για εμένα. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και να έχω την οικογένειά μου στο πλευρό μου. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί θα συγκινηθώ», δήλωσε ο Νίκο Γουίλιαμς.

🇪🇸 Nico Williams aclara su “no celebración”, que es todo lo contrario.



Del golpe al poste mientras dice “vamooos” al abrazo a Lamine Yamal #FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/onUMnKNsfR — Teledeporte (@teledeporte) July 10, 2026

athletiko.gr