Η απίστευτη διατροφή του Χάαλαντ - Θερμίδες που δεν αντιστοιχούν σε άνθρωπο, αλλά σε λιοντάρι!

Η Νορβηγία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Αγγλία στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07, 00:00), σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι και έχει ιστορική σημασία για αμφότερες τις ομάδες, οι οποίες διεκδικούν μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Για τους Νορβηγούς, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς δεν έχουν καταφέρει ποτέ στην ιστορία τους να προκριθούν στα ημιτελικά ενός Μουντιάλ. Μάλιστα, μέχρι τη φετινή διοργάνωση δεν είχαν φτάσει ούτε καν στα προημιτελικά, με την ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ να γράφει ιστορία αποκλείοντας τη Βραζιλία στη φάση των «16».

Ο διεθνής επιθετικός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη χώρα στην οποία γεννήθηκε, καθώς ήρθε στον κόσμο στο Λιντς της Αγγλίας. Παρότι γεννήθηκε σε αγγλικό έδαφος, επέλεξε να εκπροσωπήσει τη Νορβηγία, ακολουθώντας την ποδοσφαιρική κληρονομιά του πατέρα του.

Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, φορώντας τη φανέλα των «Κόκκινων Βίκινγκς», ο Χάλαντ πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις. Με επτά γκολ στη διοργάνωση συγκαταλέγεται στους κορυφαίους σκόρερ και διεκδικεί το «Χρυσό Παπούτσι» του Μουντιάλ.

Here come the… Vikings 🇳🇴👊🏻 pic.twitter.com/eIil4dEeqW — Erling Haaland (@Erling) July 10, 2026

Ο φορ της Σίτι έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επικίνδυνους σέντερ φορ στον κόσμο, χάρη στον συνδυασμό σωματικής δύναμης, εκρηκτικής ταχύτητας και αστείρευτης εκτελεστικής δεινότητας. Με ύψος 1,96 μ., αποτελεί μόνιμη απειλή για κάθε άμυνα, κυριαρχώντας τόσο στον αέρα όσο και μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Το μυστικό του Χάαλαντ

🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland eats around 6,000 calories a day and has six meals every day to fuel his 6ft 5in frame.



His diet includes chicken, pasta, steak, fish, eggs, vegetables, organ meats, raw milk and honey. He also avoids sugary snacks and mainly drinks water.



Former… pic.twitter.com/Ru03TTPZrC — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 9, 2026

Πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του Έρλινγκ Χάαλαντ κρύβεται ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα φυσικής προετοιμασίας. Ο Νορβηγός επιθετικός καταναλώνει περίπου 6.000 θερμίδες ημερησίως, τις οποίες μοιράζει σε έξι γεύματα, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού του.

Η διατροφή του είναι ειδικά προσαρμοσμένη για να ενισχύει τη μυϊκή αποκατάσταση και να του επιτρέπει να διατηρεί υψηλά επίπεδα απόδοσης τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες. Πάντως, ο συνολικός αριθμός των θερμίδων είναι τεράστιος για τον μέσο άνθρωπο. Μόνο αθλητές που προπονούνται σε τεράστια ένταση μπορούν να την ακολουθήσουν, γιατί υπό κανονικές συνθήκες, αντιστοιχεί στις θερμίδες που καταλανώνει ημερησίως ένα λιοντάρι και όχι ένας άνθρωπος.

Η διατροφή του βασίζεται σε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες και υψηλής διατροφικής αξίας. Στο καθημερινό του πρόγραμμα περιλαμβάνονται συχνά κοτόπουλο, ζυμαρικά, μοσχαρίσια μπριζόλα, ψάρι, αυγά, λαχανικά, εντόσθια, γάλα και μέλι. Παράλληλα, αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ενώ το νερό αποτελεί το βασικό του ρόφημα, προκειμένου να διατηρείται σωστά ενυδατωμένος.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής συμμετέχει επίσης στην προετοιμασία ορισμένων γευμάτων του. Έχει εντοπιστεί αρκετές φορές να αγοράζει τοπικό φρέσκο γάλα απευθείας από παραγωγούς, αλλά και μεγάλες μοσχαρίσιες μπριζόλες τύπου tomahawk, τις οποίες μάλιστα έχει μοιραστεί στα social media του τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο πρώην συμπαίκτης του στην εθνική Νορβηγίας, Τζος Κινγκ, είχε περιγράψει με χαρακτηριστικό τρόπο την τεράστια όρεξη του επιθετικού: «Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να τρώει τόσο πολύ όσο εκείνος. Τρώει σαν αρκούδα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους, ο Χάαλαντ παρουσιάζει μια αρκετά διαφορετική εικόνα από αυτήν που δείχνει μέσα στο γήπεδο. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν προσιτό χαρακτήρα, με έντονο χιούμορ και μεγάλη αγάπη για τα βιντεοπαιχνίδια, ιδιαίτερα για τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια αλλά και το Minecraft.

Παράλληλα, διατηρεί ενεργή επαφή με τους θαυμαστές του μέσω των social media, όπου συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του, ενώ δεν διστάζει να απαντά σε αναρτήσεις και χιουμοριστικά σχόλια που αφορούν τον ίδιο.

athletiko.gr