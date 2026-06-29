Με τρομερή ισχύ στον αέρα!

Αν η απόκτηση του Κόνορ Γκόλντσον ως παρτενέρ του Γιόζεφ Κβίντα θωρακίζει την αμυντική γραμμή του Απόλλωνα, στις στημένες φάσεις η ομάδα της Λεμεσού αποκτά πλέον «όπλα» αέρος!

Ο Κβίντα, ο οποίος σημείωσε πέντε γκολ στη λήξασα περίοδο, με το επιβλητικό 1,96 μ. προωθείται σε κάθε στημένη φάση και προκαλεί πάντα ανησυχία στην αντίπαλη άμυνα.

Από την άλλη, ο Γκόλντσον, με ύψος 1.91 μ. πέτυχε τρία γκολ φέτος με τον Άρη, σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ότι είναι ιδιαίτερα δυνατός στο ψηλό παιχνίδι και ως εκ τούτου ο Απόλλωνας αποκτά ακόμη έναν παίκτη που μπορεί να απειλήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή από τις στημένες φάσεις. Με τους δύο αυτούς «πύργους» στην αντίπαλη περιοχή, ο Απόλλωνας εξασφαλίζει μια μόνιμη πηγή κινδύνου στον αέρα!

Tην ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες των ιθυνόντων των κυανολεύκων για την απόκτηση ακόμη ενός κεντρικού αμυντικού, καθώς θυμίζουμε ότι από το ρόστερ αποχώρησαν οι Βούρος, Λαμ και Άδωνη. Επίσης, η τεχνική ηγεσία ψάχνει και για δεύτερο επιθετικό μετά τη συμφωνία με τον Άλεν Όζμπολτ.