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Λίγες, που όμως θα πιάνουν… τόπο

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Λίγες, που όμως θα πιάνουν… τόπο

Oι πινελιές που χρειάζονται στο ρόστερ του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά

Τα  ζόρια ξεκίνησαν στον Απόλλωνα χωρίς πολλά κενά. Και παρ' όλο που υπήρξαν κάποιες αποχωρήσεις, εντούτοις δεν θα γίνουν ιδιαίτερες προσθήκες. Θα πραγματοποιηθούν λίγες, που θα πιάνουν… τόπο. Δηλαδή από αυτές που θα ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα ενόψει των προκλήσεων σε Ευρώπη και Κύπρο. Η μία αφορά τον Άλεν Όζμπολτ, ο οποίος θεωρείται «κλειστός», για να καλύψει μία θέση στη γραμμή κρούσης. Η άλλη είναι ο Κόνορ Γκόλντσον. Ο Άγγλος αμυντικός προβάρει την κυανόλευκη φανέλα, έχοντας μείνει ελεύθερος από τον Άρη και ίσως ακόμη και εντός της ημέρας να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα αποκτηθούν, επίσης, ακόμη ένας επιθετικός και ένας κεντρικός αμυντικός ενώ κάποιες... πινελιές ίσως υπάρξουν και σε άλλες θέσεις.

Το γεγονός ότι στον χώρο του κέντρου δεν «καίγεται» να πάρει παίκτη ο Απόλλωνας, συγκαταλέγεται στα θετικά. Και αυτό γιατί υπάρχει ομοιογένεια και με παίκτες που έδειξαν πέρσι πως μπορούν να «τραβήξουν το κουπί». Σε αυτόν τον νευραλγικό χώρο βρίσκονται οι Μπράουν, Λιούμπιτς, Ντανίλο Σπόλιαριτς, Ασουνσάο και Βέισμπεκ. Και προστέθηκε, επίσης, ο Κύπριος Λεωνίδας Κονομής, που μαζί με τους Ανδρέα Αθανασίου, Άγγελο Ανδρέου και τον Ελλαδίτη αριστερό μπακ, Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη, είναι τα νέα αποκτήματα.

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