Κάτοικος Λεμεσού ο Κονομής – Η διάρκεια της συμφωνίας με τον Απόλλωνα

Από κοινό μυστικό στο επίσημο φιρμάνι!

Ο Απόλλωνας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για τη σύναψη συνεργασίας με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Λεωνίδα Κονομή. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας για την απόκτηση του Λεωνίδα Κονόμη μέχρι τον Μάιο του 2028, με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2001 και άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Ανόρθωσης και της Ομόνοιας Λευκωσίας, ενώ ακολούθως αγωνίστηκε με τη Νέα Σαλαμίνα σε επίπεδο πρώτης ομάδας.

Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του ΘΟΪ Λακατάμιας, όπου πραγματοποίησε την πρώτη γεμάτη σεζόν της καριέρας του, ενώ ακολούθησαν η Ομόνοια 29Μ και η ΠΑΕΕΚ.

Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, καταγράφοντας συνολικά 57 συμμετοχές και επτά τέρματα.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κυρίως στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως κεντρικός αμυντικός.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Λεωνίδα Κονόμη στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».