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Από Κούτρη... τελικά πήγε σε Μπαλογιάννη ο Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

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Από Κούτρη... τελικά πήγε σε Μπαλογιάννη ο Απόλλωνας

Ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία με τον Ελλαδίτη η ομάδα της Λεμεσού

Με ανακοίνωσή του ο Απόλλωνας ανακοίνωσε Ελλαδίτη ακραίο αμυντικό. Όχι όμως τον Λεονάρντο Κούτρη για τον οποίο ήταν έντονη φημολογία το προηγούμενο διάστημα, αλλά τον Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει διάρκεια μέχρι το 2028 και θα σφραγιστεί μετά που θα περάσει ο παίκτης από ιατρικές εξετάσεις.

Η ανακοίνωση

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον  ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο Κωνσταντίνος αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός, γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1999 και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια εντάχθηκε στις ακαδημίες της Άρσεναλ, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στην Ολλανδία με την PEC Zwolle, πριν επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Σε επίπεδο ανδρών αγωνίστηκε επίσης με τη φανέλα του ΝΠΣ Βόλου και του ΟΦΗ.

Από τον Ιούλιο του 2023 πήρε μεταγραφή στη Μπότεφ Πλόβντιβ, καταγράφοντας συνολικά 106 συμμετοχές, δύο γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα παρουσία στα προκριματικά του UEFA Europa League και του UEFA Conference League.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες για να περάσει από τη διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων και ακολούθως να οριστικοποιηθεί η συμφωνία»

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