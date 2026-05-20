ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κρίσιμη συνάντηση Σαββίδη-Λουτσέσκου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η κρίσιμη συνάντηση Σαββίδη-Λουτσέσκου

Κρίνει τον σχεδιασμό του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν

Η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου έπεσε και για τον ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους του «Δικεφάλου του Βορρά» να μπαίνουν πλέον σε ρυθμούς καλοκαιρινής προετοιμασίας και οργάνωσης.

Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά από μια σεζόν γεμάτη έντονο προβληματισμό, οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν την πορεία της ομάδας.

Η πρώτη επίσημη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα σεζόν έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου. Τότε θα πραγματοποιηθούν οι εργομετρικές εξετάσεις και τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας στη Νέα Μεσημβρία. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, γύρω στις 15 ή 16 Ιουλίου.

Το επίκεντρο του σχεδιασμού είναι η συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ιβάν Σαββίδη και του Ραζβάν Λουτσέσκου. Αυτή η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα. Θα γίνει ένας πρώτος απολογισμός της περασμένης σεζόν και θα χαραχθεί η στρατηγική για τη νέα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν:

• Τον σχεδιασμό του ρόστερ και τις ανάγκες της ομάδας.

• Τις εισηγήσεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις.

• Την πρόσληψη τεχνικού διευθυντή και τη νέα μορφή λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος.

• Την αλλαγή του μοντέλου διοίκησης και την καλύτερη οργάνωση.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη