Η κρίσιμη συνάντηση Σαββίδη-Λουτσέσκου

Η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου έπεσε και για τον ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους του «Δικεφάλου του Βορρά» να μπαίνουν πλέον σε ρυθμούς καλοκαιρινής προετοιμασίας και οργάνωσης.

Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά από μια σεζόν γεμάτη έντονο προβληματισμό, οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν την πορεία της ομάδας.

Η πρώτη επίσημη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα σεζόν έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου. Τότε θα πραγματοποιηθούν οι εργομετρικές εξετάσεις και τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας στη Νέα Μεσημβρία. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, γύρω στις 15 ή 16 Ιουλίου.

Το επίκεντρο του σχεδιασμού είναι η συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ιβάν Σαββίδη και του Ραζβάν Λουτσέσκου. Αυτή η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα. Θα γίνει ένας πρώτος απολογισμός της περασμένης σεζόν και θα χαραχθεί η στρατηγική για τη νέα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν:

• Τον σχεδιασμό του ρόστερ και τις ανάγκες της ομάδας.

• Τις εισηγήσεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις.

• Την πρόσληψη τεχνικού διευθυντή και τη νέα μορφή λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος.

• Την αλλαγή του μοντέλου διοίκησης και την καλύτερη οργάνωση.