Η ΚΟΚ τίμησε τη διαδρομή του FIBA EuroBasket 2025 μέσα από το ντοκιμαντέρ «EuroBasket 2025 Λεμεσός: Η Διαδρομή

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τίμησε μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού, μέσα από την προβολή του ντοκιμαντέρ «EuroBasket 2025 Λεμεσός: Η Διαδρομή», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026, στο Discovery Hall του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση της ΚΟΚ και ανέδειξε τη διαδρομή που οδήγησε την Κύπρο στη συνδιοργάνωση του FIBA EuroBasket 2025. Μέσα από το ντοκιμαντέρ, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πορεία της προσπάθειας, από την αρχική ιδέα και την ανάληψη της διοργάνωσης μέχρι την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των αγώνων στη Λεμεσό.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πρόσωπα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξης Βαφεάδης, ο Πρόεδρος της ΚΟΚ, κ. Ανδρέας Μουζουρίδης, ο Διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος του Δ.Σ. της FIBA Europe, κ. Άθως Αντωνίου, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Μαρκ Κληρίδης, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, κ. Χριστόφορος Λειβαδιώτης, και άλλοι συντελεστές της διοργάνωσης. Μέσα από τις μαρτυρίες τους, αποτυπώνονται οι στιγμές, οι αποφάσεις, οι προκλήσεις και οι άνθρωποι που συνέθεσαν ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα που φιλοξένησε η χώρα.

Την εκδήλωση χαιρέτισε, εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δρ Αθηνά Μιχαηλίδου. Παρόντες ήταν αξιωματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, εκπρόσωποι θεσμών και χορηγών, συντελεστές της διοργάνωσης, μέλη της προπονητικής ομάδας, αθλητές της Εθνικής Ομάδας, φίλοι και συνεργάτες της κυπριακής καλαθόσφαιρας.

Στον χαιρετισμό της, η δρ Μιχαηλίδου σημείωσε ότι, με τη συμβολή της καλαθοσφαιρικής κοινότητας και των εθελοντών, «η πατρίδα μας αναδείχθηκε σε παράδειγμα αθλητικότητας και φιλοξενίας, αποδεικνύοντας ότι η μικρή Κύπρος μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις μιας ανάλογης διοργάνωσης διεθνούς κύρους». Η Υπουργός στάθηκε επίσης στη σημασία της διοργάνωσης για τη νέα γενιά, τονίζοντας ότι τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά κορυφαίους αθλητές, να καλλιεργήσουν πρότυπα, να θέσουν στόχους και να αντλήσουν έμπνευση μέσα από τον αθλητισμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αξίες της αθλητικής παιδείας, του «ευ αγωνίζεσθαι», της ευγενούς άμιλλας, της προσπάθειας και της συνεργασίας, οι οποίες, όπως σημείωσε, αποτελούν θεμέλιο για την πρόοδο της κοινωνίας. Αναφερόμενη στα 60 χρόνια της ΚΟΚ, έκανε λόγο για μια πορεία ουσιαστικής προσφοράς και συνεχούς ανάπτυξης της καλαθόσφαιρας στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά της Ομοσπονδίας στην ισότητα των φύλων, στην ανάδειξη ταλέντων και στα προγράμματα αναπτυξιακών ηλικιών.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Ανδρέας Μουζουρίδης, αναφέρθηκε στη συναισθηματική και θεσμική σημασία της βραδιάς, σημειώνοντας ότι το FIBA EuroBasket 2025 αποτέλεσε για την Κύπρο μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια ευθύνη που η χώρα ανέλαβε με πίστη, σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Όπως τόνισε, η επιτυχία της διοργάνωσης αναγνωρίστηκε δημόσια από τη FIBA Europe, τις Ομοσπονδίες που συμμετείχαν, την Πολιτεία, καθώς και από τους χιλιάδες ξένους και Κύπριους φιλάθλους που παρακολούθησαν από κοντά τους αγώνες. Σε μια χρονιά κατά την οποία η ΚΟΚ συμπληρώνει 60 χρόνια πορείας, ο κ. Μουζουρίδης υπογράμμισε ότι το EuroBasket 2025 αποτέλεσε «επιβεβαίωση πορείας» για την Ομοσπονδία και το κυπριακό μπάσκετ.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΚ στάθηκε επίσης στην παρακαταθήκη που αφήνει η διοργάνωση, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού, όσο και σε επίπεδο υποδομών, με επίκεντρο την αναβάθμιση του σταδίου «Σπύρος Κυπριανού». Όπως ανέφερε, το EuroBasket άφησε εμπειρία, γνώση, ανθρώπους πιο έτοιμους και υποδομές που θα υπηρετούν τον αθλητισμό για χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους εθελοντές, τους συνεργάτες και τους επαγγελματίες που εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχία της διοργάνωσης. Ευχαρίστησε, επίσης, τους κύριους χορηγούς Allianz Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, ΕΚΟ Κύπρου και more.com, καθώς και τους διαχρονικούς μεγάλους χορηγούς της Ομοσπονδίας, ECOMMBX, ΕΚΟ Κύπρου, Allwyn και Cyta. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε και προς τους θεσμικούς χορηγούς, το Υφυπουργείο Τουρισμού και τον Δήμο Λεμεσού, καθώς και προς τις εταιρείες και τους συνεργάτες που στήριξαν λειτουργικά τη διοργάνωση.

Ο κ. Μουζουρίδης ευχαρίστησε ακόμη την Πολιτεία για την ουσιαστική στήριξή της, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξη Βαφεάδη, για τον καθοριστικό του ρόλο στην αναβάθμιση του σταδίου, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, τους εργολάβους και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου και της διοργάνωσης. Αναφορά έκανε και στην προηγούμενη Κυβέρνηση, καθώς και στον τέως Υπουργό Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, για τη στήριξη στην υποβολή της υποψηφιότητας της Κύπρου το 2021.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή του ντοκιμαντέρ «EuroBasket 2025 Λεμεσός: Η Διαδρομή», το οποίο αποτύπωσε τη διαδρομή μιας ιστορικής διοργάνωσης για την Κύπρο. Μιας διοργάνωσης που ενίσχυσε τη διεθνή εικόνα της χώρας, δημιούργησε σημαντική αθλητική παρακαταθήκη και ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας, της οργάνωσης και του αθλητικού οράματος.