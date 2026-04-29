Η ενδεκάδα του Λοσάδα για να κλείσει θέση στον τελικό

Έτοιμος να κλείσει θέση στον μεγάλο τελικό είναι ο Απόλλωνας.

Η ομάδα της Λεμεσού θα αναμετρηθεί στις 18:00 με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, όπου με… μαξιλαράκι το 4-2 του πρώτου αγώνα, ευελπιστεί σε νέα επιτυχία που θα τον οδηγήσει στο μεγάλο παιχνίδι. Ο Λοσάδα δεν υπολογίζει στους Λαμ, Βέισμπεκ, Σπόλιαριτς και Βούρο.

Η ενδεκάδα: Κουν, Άδωνη, Κβίντα, Ροντρίγκες, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Εσκρίτσε, Γκασπάρ, Ασουνσάο, Τόμας, Μάρκες.