Μιλουτίνοφ: «Τιμή μου να φωνάζει ο κόσμος το όνομα μου»

«Να πάμε στο Μονακό με το 2-0»

Ο Νίκολα Μιλουντίνοφ αναφέρθηκε στην εμφάνιση της πρεμιέρας των playoffs και το 1-0 του Ολυμπιακού κόντρα στην Μονακό και σχολίασε την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο στο ΣΕΦ έχοντας πετύχει double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Για την προετοιμασία: “Πρέπει απλά να ξεχάσουμε το πρώτο παιχνίδι. Είναι ποιοτική ομάδα η Μονακό και εάν την υποτιμήσουμε δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να μπούμε στον αγώνα όπως μπήκαμε στον πρώτο. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το παιχνιδι, να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να πάμε στο Μονακό με το 2-0“.

Για την εμφάνιση του: “Νιώθω καλά, αλλά τώρα δεν έχει σημασία η ατομική εμφάνιση κάθε παίκτη και το ποιος κάνει το step up. Σημασία έχει η ομάδα να νικάει. Σε ένα ματς κάποιος θα ξεχωρίσει και στο επόμενο μπορεί κάποιος άλλος. Αυτή είναι η ποιότητα της ομάδας μας“.

Για τον κόσμο που τον αποθέωσε όταν βγήκε αλλαγή: “Είναι τιμή μου να φωνάζει ο κόσμος το όνομα μου, αλλά και να είμαι στον Ολυμπιακό. Θέλω να τους ευχαριστήσω και θέλω να τους αποδείξω ότι θα παίξω καλύτερα“.

Γα τις παραδόσεις στα playoffs: “Δεν πιστεύω σε παραδόσεις“.

Διαβαστε ακομη