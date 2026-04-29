Με αυτούς κοντράρει τον Απόλλωνα ο ΑΠΟΕΛ με… φόντο την ανατροπή

Ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί τον Απόλλωνα στις 18:00 με στόχο τη μεγάλη ανατροπή.

Το 2-4 βάζει την ομάδα της πρωτεύουσας με την πλάτη στον τοίχο, ωστόσο άπαντες παρουσιάζονται έτοιμοι για να φέρουν… τούμπα τα δεδομένα και να προκριθούν στον μεγάλο τελικό κυπέλλου. Υπενθυμίζουμε πως δεν υπολογίζονται οι Π.Σωτηρίου, Χριστοδούλου, Μπέλετς, Μάγιερ, Μαρκίνιος και Ντέγκενεγκ.

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Αντωνίου, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Ρόσα, Ντάλσιο, Τόμας, Μαντσίνι, Ντράζιτς, Ολαγίνγκα.