Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

Δεν αφήνει… τίποτα στην τύχη ο Πάμπλο Γκαρσία.

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Πιέρο Σωτηρίου, για τη ρεβάνς με τον Απόλλωνα. Παρά το γεγονός πως οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο μετά το 2-4 του πρώτου αγώνα, υπάρχει πίστη για τη μεγάλη ανατροπή.

Ο εκ των αρχηγός λοιπόν Πιέρος Σωτηρίου, βρίσκεται στην αποστολή, κίνηση η οποία αφορά στην θέληση για να βρεθεί ο ΑΠΟΕΛ στον μεγάλο τελικό.

Υπενθυμίζουμε πως δεν μπορεί να αγωνιστεί, πέρασε ήδη την πόρτα του χειρουργείου και κάνει αγώνα δρόμου για το καλοκαιρινό πρόγραμμα προετοιμασίας.