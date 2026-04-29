Ευχάριστα νέα στο «στρατόπεδο» της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται αγκαλιά με την κατάκτηση της La Liga, έχοντας δημιουργήσει ισχυρό προβάδισμα (+11) από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, ο Ραφίνια τραυματίστηκε σε φιλικό της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα να χάσει κρίσιμα παιχνίδια, ωστόσο πλέον είναι ξανά διαθέσιμος και αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με την Οσασούνα (02/05).

Μαζί του επιστρέφουν και οι Μπερνάλ και Αντρέας Κρίστενσεν, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον προπονητή για το κρίσιμο φινάλε.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ διανύει ακόμη μία εξαιρετική χρονιά, έχοντας ήδη 19 γκολ και 8 ασίστ σε 31 εμφανίσεις, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες στην πορεία τίτλου της ομάδας.

