Προσηλώνεται στην επόμενη μέρα

Ανακούφιση μία και καλή στην Ανόρθωση αφού με το διπλό στη Λεμεσό επί της ΑΕΛ (0-1) εξαφάνισε και τα όποια σενάρια την περιέπλεκαν στη μάχη του υποβιβασμού. Μία αγωνιστική περίοδος που κύλησε με μπόλικο άγχος αφού για μεγάλο διάστημα ήταν στην επικίνδυνη ζώνη. Όμως μπορεί πλέον να ετοιμάζει τα πλάνα της για τη νέα δύσκολη νέα σεζόν που περιλαμβάνει δύο εμπάργκο.

Ο Μάουρο Καμορανέζι έχει συμβόλαιο και τη νέα χρονιά. Τον θέλουν με... χίλια οι διοικούντες να παραμείνει και έτσι δεν θα υπάρξουν τρεχάματα σε ένα σημαντικό πόστο. Όμως η κατάσταση που δημιουργείται, δηλαδή ότι δεν θα μπορούν να γίνουν πρωτοκλασάτες μεταγραφές, είναι κάτι που ασφαλώς και τον προβληματίζει.

Ο ίδιος δεν θέλησε να πει πολλά για το μέλλον του: «Έχουμε τρία παιχνίδια για το τέλος της σεζόν. Θέλουμε νίκες, καλές εμφανίσεις. Δεν θέλω να σπαταλήσω ενέργεια στη νέα σεζόν», είπε ο Ιταλοαργεντινός, η έλευση του οποίου έφερε και... αναγέννηση της «Κυρίας».

Στα τρία ματς που απέμειναν, αν και στόχος είναι η πρωτιά στον β΄ όμιλο, ίσως δοθούν λεπτά συμμετοχής σε νεαρούς παίκτες για να αποκομίσουν εμπειρίες για τη νέα σεζόν.