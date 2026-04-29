Ντομαγκόι Βίντα: Οι ηγέτες εντός και εκτός γηπέδων αξίζουν μία θέση σε κάθε ρόστερ!

Σαν γερασμένος φρουρός που δεν λυγίζει στον χρόνο, ο Βίντα μένει να κρατά ζωντανή τη φλόγα της ΑΕΚ

Η επέκταση συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα με την ΑΕΚ είναι πλέον επίσημη και, αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μόλις μία ατάκα για να περιγράψουμε αυτή τη συμφωνία, τότε σίγουρα θα ήταν το «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη».

Ο 37χρονος πλέον Βίντα μιας και την ημέρα της ανακοίνωσης του νέου του συμβολαίου ο Κροάτης είχε και γενέθλια θα παραμείνει στο ενεργό δυναμικό που θα έχει ο Μάρκο Νίκολιτς στα χέρια του και τη νέα αγωνιστική σεζόν

Η προσωπικότητα, το πάθος, τα ηγετικά χαρακτηριστικά είναι πράγματα που έχουν χιλιοειπωθεί για τον τρόπο παιχνιδιού του Βίντα και μπορεί ο οποιοσδήποτε να τα αντιληφθεί παρακολουθώντας ένα οποιοδήποτε φετινό του ματς.

Προφανώς, το κορυφαίο όλων και αυτό που σκάει σαν δυναμίτης στο μυαλό όλων είναι η αναμέτρηση με την Κραϊόβα, εκεί όπου ο Κροάτης, για κάποιον δικό του λόγο, αποφάσισε να το πάρει πάνω του και, παρά το γεγονός ότι είναι κεντρικός αμυντικός, πάτησε σε ολόκληρο το γήπεδο και αποτέλεσε τον κυριότερο λόγο που η Ένωση έφτασε σε αυτή την επική ανατροπή.

Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι τον χρόνο δεν κατάφερε ποτέ και κανένας να τον ξεγελάσει. Έτσι, και τα 37 χρόνια λίγο-πολύ κάνουν την εμφάνισή τους στο κορμί του Βίντα. Εννοείται πως η αστείρευτη εμπειρία του πολλές φορές είναι από μόνη της αρκετή βέβαια, η ραγδαία πτώση της ταχύτητάς του είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει αρκετούς ενδοιασμούς για το αν ο Βίντα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και την επόμενη χρονιά.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η απόφαση σε συνεννόηση πάντα και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή είναι να μετριαστεί, ως έναν βαθμό, ο ρόλος του στο αγωνιστικό πλάνο του Σέρβου τεχνικού.

Προφανώς και ο Βίντα μπορεί να χαρίσει 15 με 20 άκρως ποιοτικά παιχνίδια στην ΑΕΚ, τα οποία η Ένωση δεδομένα θα χρειαστεί του χρόνου, έχοντας να ισορροπήσει ανάμεσα σε πρωτάθλημα, κύπελλο και στην όποια ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα έχει προκριθεί.

Καλά όλα αυτά και σωστά εκθειάζουμε την ποιότητα του Βίντα στο χορτάρι είναι ευρέως γνωστό, όμως, ότι ο παίκτης Βίντα συλλέγει μόλις το 50% των λόγων που η επέκταση αυτή έγινε πράξη. Το άλλο 50%, εννοείται, οφείλεται στον… άνθρωπο και κυρίως στον αρχηγό Βίντα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε αντικρίσει τον Κροάτη να αναλαμβάνει τον άτυπο ρόλο του βοηθού προπονητή στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς. Σπουδαιότερο παράδειγμα είναι το πρόσφατο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης», με την Ένωση να επικρατεί 1-0.

Στον Πειραιά μπορεί ο Βίντα να μην αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο, πιθανότατα όμως θα έκανε τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από το ασταμάτητο περπάτημα στην άκρη του πάγκου, ενώ ταυτόχρονα έδινε συνεχώς οδηγίες στους συμπαίκτες του. Μάλιστα, στο 64ο λεπτό, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αλλαγές, με τους Μάνταλο και Γκατσίνοβιτς να περνούν στον αγωνιστικό χώρο, όλοι μαζί παίκτες, προπονητής, βοηθός προπονητή και Βίντα έγιναν μία αγκαλιά, μεταφέροντας ο ένας στον άλλον το πάθος και την τρέλα τους για να έρθει αυτό το σπουδαίο διπλό.

Το καλό κλίμα σε μία ομάδα είναι το καύσιμο που δίνει ενέργεια σε μία ολόκληρη μηχανή, ειδικά αν αναφερόμαστε στα πλαίσια του πρωταθλητισμού, και για να επιτευχθεί αυτό επιβάλλεται να υπάρχουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι μέσα στα αποδυτήρια. Όχι μόνο για τη καλή διάθεση, αλλά για να υπάρχει συγκέντρωση και αφοσίωση στους στόχους.

Αυτό συνέβη και μετά το φινάλε του θριάμβου απέναντι στον ΠΑΟΚ (3-0). Με την ομάδα να κάνει τον γύρο του γηπέδου, ανταποδίδοντας το χειροκρότημα στον κόσμο που ξελαρυγγιάστηκε για 90 λεπτά, ο Γιόβιτς κοίταξε με πονηρό βλέμμα τον Μάνταλο και, με χαρακτηριστική κίνηση των χεριών του, του έδειξε την κούπα που θα σηκώσει στο τέλος της σεζόν. Ο Βίντα δεν χρειάστηκε να δει κάτι παραπάνω και, αγριεμένος, του κατέβασε αμέσως τα χέρια και, με ένα φιλικό σπρώξιμο, τον έστειλε προς την κερκίδα, περνώντας δυνατά και καθαρά το μήνυμα τόσο στον Σέρβο όσο και σε ολόκληρη την ομάδα ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, και ακόμη τόσους, η επέκταση συμβολαίου αυτή ήταν «Δίκαιη και έγινε πράξη».

