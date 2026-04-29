Επιστροφή στο γρασίδι για την ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΑΚ

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στον αγωνιστικό χώρο, αγωνιζομένη σε φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΟΕΔ Λεμεσού.

Το φιλικό πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στα πλαίσια της δεκαήμερης δράσης της ΠΟΕΔ κατά του φαινομένου της σχολικής βίας και παραβατικότητας, με κεντρικό σύνθημα: «ΩΣ ΕΔΩ! Μηδενική ανοχή στη σχολική βία και παραβατικότητα!». Το μότο της ποδοσφαιρικής δράσης ήταν «Κόκκινη κάρτα στη σχολική βία και παραβατικότητα!».

Βασικός στόχος της όλης προσπάθειας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, αλλά και η άσκηση πίεσης προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων πρόληψης και διαχείρισης του φαινομένου.

Το παιχνίδι διεξήχθη στο Κοινοτικό γήπεδο Κολοσσίου στη Λεμεσό και οι αθλητικογράφοι είχαν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν το… καλά κρυμμένο ταλέντο τους και εντός αγωνιστικού χώρου!

Παρά το προαναφερθέν ταλέντο, όμως, η ομάδα της ΕΑΚ δέχθηκε φιλική ήττα με 6-1, με μοναδικό σκόρερ τον Σωτήρη Κυριάκου, ο οποίος πέτυχε γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο α΄ ημίχρονο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε η ΕΑΚ μετά από αρκετά χρόνια, χωρίς ούτε μια προπόνηση, απέναντι σε ένα σαφέστατα πιο έτοιμο αντίπαλο, με πολλά παιχνίδια στα πόδια τους.

Ενδεικτικό, είναι το γεγονός ότι ο κόουτς της ομάδας και β. γενικός γραμματέας της ΕΑΚ, Μιχάλης Αριστείδου, ρωτούσε τους παίκτες λίγο πριν τη σέντρα, σε ποια θέση προτιμά να αγωνιστεί ο καθένας, φτιάχνοντας επί τόπου την ενδεκάδα, στα πρότυπα της διάσημης ατάκας του σκαπανέα του κυπριακού ποδοσφαίρου και της κυπριακής αθλητικογραφίας, Πάμπου Αβρααμίδη, ο οποίος μετά την ήττα της Κύπρου από τη Δυτική Γερμανία το 1969 με 12-0, δήλωσε ότι «η τακτική που ακολουθήσαμε στη Γερμανία ήταν απλή. Τα τρία “ου”. Δηλαδή, κουτουρού!».

Ο αγώνας, φυσικά, ήταν αθλητοπρεπέστατος και οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΑΚ, έχοντας κάνει την αρχή, σκοπεύει να διοργανώσει και άλλους φιλικούς αγώνες το προσεχές διάστημα, και με άλλους αντιπάλους, για να βελτιωθεί, ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Τύπου που διοργανώνει η αντίστοιχη ΕΑΚ της Λιθουανίας και φέτος θα διεξαχθεί μεταξύ 10-13 Σεπτεμβρίου.

Το Δ.Σ. της ΕΑΚ ευχαριστεί την ΠΟΕΔ για τη φιλοξενία, καθώς και την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για την παραχώρηση του αθλητικού υλικού.

Η ομάδα της ΕΑΚ αποτελείτο από τους δημοσιογράφους:

Θεόδωρο Τσολάκη (τερματοφύλακας), Αντρέα Σταύρου, Σωτήρη Κυριάκου, Θάνο Λακιώτη, Γιαννάκη Χριστοδούλου, Δημήτρη Γαβριήλ, Αντρέα Χρίστου, Παντελή Παντελή, Στέλιο Στέλιου, Γιώργο Παττίχη, Πανίκο Θεοδοσίου, Πάνο Κώστα, Σταύρο Γιάγκου, Μάμα Φιλίππου, Αντρέα Κακουλλή, Νικόλα Κωνσταντίνου.

Προπονητής ο Μιχάλης Αριστείδου, ενώ τη δράση οργάνωσαν εκ μέρους του Δ.Σ. ΕΑΚ ο Στέλιος Στέλιου, η Αγάθη Κλωνάρη και ο Χρίστος Αποστολίδης.