Αυτό που έκανε ο Κβίντα κι αυτό που δεν έκανε ο Μαλεκκίδης

Στην φάση του 2-2 στο «Αλφαμέγα»

Ο Γιώργος Μαλεκκίδης σκόραρε για το 2-2 του Απόλλωνα στο ντέρμπι με την Ομόνοια και κατευθύνθηκε προς την κάμερα που ήταν μπροστά από το πέταλο των οπαδών των πρασίνων αφιερώνοντας κάπου το γκολ του. Η κίνηση που σχολιάστηκε ωστόσο τόσο από τους Απολλωνίστες, όσο και από τους Ομονοιάτες, ήταν αυτή του Κβίντα. 

Ο Τσέχος στόπερ με το που είδε τον συμπαίκτη και αρχηγό του να πλησιάζει στις εξέδρα των φίλων της Ομόνοιας, έκανε κίνηση να τον απομακρύνει. Η αλήθεια είναι πως, ο Μαλεκκίδης, δεν έκανε κάτι το επιλήψιμο όντας πολύ προσεκτικός αλλά όντως το... respect το αξίζει και ο Κβίντα. 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

