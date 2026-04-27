Αυτό που έκανε ο Κβίντα κι αυτό που δεν έκανε ο Μαλεκκίδης

Ο Γιώργος Μαλεκκίδης σκόραρε για το 2-2 του Απόλλωνα στο ντέρμπι με την Ομόνοια και κατευθύνθηκε προς την κάμερα που ήταν μπροστά από το πέταλο των οπαδών των πρασίνων αφιερώνοντας κάπου το γκολ του. Η κίνηση που σχολιάστηκε ωστόσο τόσο από τους Απολλωνίστες, όσο και από τους Ομονοιάτες, ήταν αυτή του Κβίντα.

Ο Τσέχος στόπερ με το που είδε τον συμπαίκτη και αρχηγό του να πλησιάζει στις εξέδρα των φίλων της Ομόνοιας, έκανε κίνηση να τον απομακρύνει. Η αλήθεια είναι πως, ο Μαλεκκίδης, δεν έκανε κάτι το επιλήψιμο όντας πολύ προσεκτικός αλλά όντως το... respect το αξίζει και ο Κβίντα.