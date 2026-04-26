Λοσάδα: «Ο τερματοφύλακας τους ξάπλωνε και ζητούσε να τελειώσει το παιχνίδι... έτσι θέλω την ομάδα μου»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 3-2 από την Ομόνοια που δεν επέτρεψε στους Λεμεσιανούς να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την Ευρώπη.

«Νομίζω πετύχαμε πολλούς διαφορετικούς στόχους απόψε παρά το κακό αποτέλεσμα και είμαι τρομερά περήφανος για την ομάδα μου για το πώς έπαιξε απέναντι στους μελλοντικούς πρωταθλητές. Σπρώχναμε τους αντίπαλους στην περιοχή τους. Ο τερματοφύλακας των αντιπάλων ξάπλωνε στο έδαφος, σπαταλούσε χρόνο και ζητούσε από τον διαιτητή να τελειώσει το παιχνίδι, έτσι θέλω να βλέπω την ομάδα μου. Σπουδαίο παιχνίδι. Ένας στόχος απόψε ήταν να φυλάξουμε παίκτες για τον επαναληπτικό ημιτελικό και τα καταφέραμε. Παρά το κακό αποτέλεσμα είμαι πολύ ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά, αξίζουν χειροκρότημα για τη νοοτροπία και την αφοσίωσή τους από την αρχή μέχρι το τέλος».

Και τα δύο είναι σημαντικά, και το να μην δεχθούμε και το να βάλουμε γκολ. Μας λείπουν παίκτες... Στο προηγούμενο παίζαμε με τέσσερις επιθετικούς. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερη ισορροπία στην ομάδα αλλά οι παίκτες που έχω διαθέσιμους με πιέζουν να παίζω με αυτόν τον τρόπο. Το τελευταίο διάστημα είχαμε προβλήματα και μας έλειπαν παίκτες».