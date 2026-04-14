BINTEO: Είπε… ευχαριστώ για την επέκταση με γκολ ο Πουρσαϊτίδης

Άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, τρεις μέρες μετά την επέκταση συνεργασίας του! Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Πουρσαϊτίδη ο οποίος πέρασε αλλαγή στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα και έκανε με το… καλημέρα αισθητή την παρουσία του.

Ο 20χρονος κλήθηκε στο 46’ να περάσει στο παιχνίδι και στο 56’ ισοφάρισε με πανέμορφο σουτ στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι. Αυτή ήταν η 10η συμμετοχή του με την πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ και αυτό το πρώτο του γκολ. Υπενθυμίζουμε πως στις 11 Απριλίου υπέγραψε επέκταση συνεργασίας με τους γαλαζοκίτρινους μέχρι το 2029.