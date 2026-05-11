H φιέστα της Ομόνοιας επισκίασε τις σοβαρότατες κουβέντες του Πάμπλο Γκαρσία

Οι κουβέντες του Ουρουγουανού για την αποτυχία του ΑΠΟΕΛ αλλά και η σοβαρή καταγγελία για τις λέξεις που βγήκαν από το στόμα διαιτητή

Μπορεί η ψεσινή βραδιά (10/05) να ήταν καθαρά… πράσινη, με την απονομή του τίτλου στην πρωταθλήτρια, όμως υπήρχαν κι άλλα πράγματα που χρίζουν συζήτησης. Για παράδειγμα οι δηλώσεις του προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, τόσο για θέματα που αφορούν τη δική του ομάδα, αλλά και που σχετίζονται με τη διαιτησία.

Ο Ουρουγουανός προπονητής, o oποίος παρεμπιπτόντως σήμερα συμπληρώνει 49 ετών, στο ερώτημα για τους λόγους αποτυχίας των γαλαζοκιτρίνων στην τρέχουσα περίοδο, έθιξε κι αυτό που βασανίζει τόσο καιρό και τους οπαδούς της ομάδας, με την ύπαρξη ή όχι επενδυτών από τη Βραζιλία. «Από την πρώτη μέρα ήταν το πρόβλημα. Με πέντε μεταγραφές δόθηκε το μήνυμα ότι πάμε για πρωτάθλημα. Μετά με τους Βραζιλιάνους έρχονται δεν έρχονται (γέλια). Δεν είναι δικαιολογία. Από πλευράς δουλειάς τα δώσαμε όλα. Είχαμε πολλά. Κάρτες... Έγιναν άλλα, πολλά πράγματα» είπε, δείχνοντας σαφώς ότι δεν ήταν και απόλυτα ευχαριστημένος με τις κινήσεις από τους διοικούντες.

Όσον αφορά στο θέμα της διαιτησίας, είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει και την ΚΟΠ και την Επιτροπή Διαιτησίας. Αν όντως ευσταθούν τα λεγόμενα του κόουτς του ΑΠΟΕΛ, τίθεται θέμα για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διαιτητή: «Είχαμε ένα πέναλτι που αν έδωσε το ένα έπρεπε να δώσει και το άλλο. Μετά δεν είχε ριπλέι, αυτά όλα είναι φτιαγμένα. Μετά ένα φάουλ κόκκινη κάρτα, τελευταίος παίκτης, δεν βρήκε μπάλα, ούτε αυτό έδωσε. Αυτό που με νεύριασε πιο πολύ, ο τέταρτος μου λέει "θέλατε ξένους διαιτητές;" μας ειρωνεύτηκε..».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

