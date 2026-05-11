ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ: «Λάθος δήλωση του προπονητή, σε εμάς η ευθύνη…»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΠΟΕΛ: «Λάθος δήλωση του προπονητή, σε εμάς η ευθύνη…»

Aνάληψη ευθύνης και αναγνώριση της αποτυχίας για επίτευξη των στόχων της ομάδας

Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του ΑΠΟΕΛ, αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες σχετικά με την αποτυχημένη χρονιά των γαλαζοκιτρίνων.

Το φιρμάνι των γαλαζοκιτρίνων αναφέρει:

«Αναγνωρίζουμε την αποτυχία στην επίτευξη των φετινών μας στόχων. Στόχων που στην πορεία προσαρμόστηκαν σε χαμηλότερους κατά τη διάρκεια της σεζόν, γεγονός αντίθετο με την ιστορία μας, αφού η ανταγωνιστικότητα μας δεν ανταποκρίθηκε.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο, θέλουμε να στείλουμε το εξής μήνυμα στον κόσμο μας. Αφουγκραζόμαστε την απογοήτευση του και κατανοούμε πλήρως τις ευθύνες μας.

Γνωρίζουμε όλους τους λόγους που μας οδήγησαν στο να παραδώσουμε χθες και την τελευταία μας ελπίδα για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε αλλά και τι δεν πρέπει να επαναλάβουμε, αρχής γενομένης από την επόμενη σεζόν. Αγωνιστικοί και εξωαγωνιστικοί λόγοι, που φάνηκαν στο γήπεδο, εκεί όπου είναι ο καθρέφτης της αλήθειας.

Γνωρίζουμε επίσης, και το είδαμε αλλά και το ακούσαμε και χθες, με τον πιο εμφαντικό τρόπο, ότι ο μοναδικός παράγοντας σε ολόκληρο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ που διεκδίκησε πρωτάθλημα, ήταν ο τεράστιος του κόσμος και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Γνωρίζουμε ότι ίσως χωρίς εσάς, να ξεμέναμε από στόχους ίσως και γρηγορότερα. Γι’ αυτό, το μόνο που δεν χρειάζεται να αλλάξουμε από τη νέα σεζόν είναι εσάς, τους οπαδούς, που με την απίστευτη στήριξη, παρά τις αποτυχίες που δυστυχώς σας προσφέραμε, ήσασταν εκεί. Σε κάθε γήπεδο, αγέρωχοι, ασταμάτητοι. Μπροστά στις αδυναμίες της ομάδας, εσείς δυναμώνατε τα ντεσιμπέλ και τη στήριξή σας, στέλνοντας το μήνυμα ότι δε θα αφήσετε μόνη την ομάδα που αγαπάτε.

Σε χθεσινές του δηλώσεις ο προπονητής μας είπε ότι αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες.

Λάθος δήλωση. Ως η κορυφή της πυραμίδας, είναι σε εμάς, το Διοικητικό Συμβούλιο, που αναλογούν όλες οι ευθύνες. Και σύντομα θα ανακοινώσουμε τον τρόπο που θα αποδείξουμε την ευθιξία μας ως Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και ως άνθρωποι, συλλογικά αλλά και ατομικά, ο κάθε ένας από εμάς.

Καλούμε τους οπαδούς μας να κρατήσουν το ότι η διοίκηση ανέλυσε και γνωρίζει όλους τους λόγους της φετινής αποτυχίας. Ίσως αυτό, για εσάς, να είναι μια ελπίδα ότι θα ξημερώσει μια καλύτερη χρονιά την επόμενη περίοδο.

Γίνονται διάφορες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και σύντομα θα ανακοινωθούν για να γνωρίζει ο κόσμος μας».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη