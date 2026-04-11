Αν αξιοποιήσει το ΓΣΠ, μπορεί να ελπίζει

Το γράψαμε και παλαιότερα, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Η διάκριση του ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα μέσω των πλέι οφ περνά από το ΓΣΠ. Μετά το νικηφόρο 2-1 επί του Άρη ακολουθούν άλλα πέντε παιχνίδια στη Λευκωσία, με το ένα φυσικά να είναι το εκτός έδρας απέναντι στην Ομόνοια. Όμως έχει μπροστά του τώρα τέσσερα σερί ματς που θα ορίσουν την τύχη του. Δηλαδή κατά πόσο θα μπορέσει να προλάβει το τρένο για ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος.

Αν σε αυτούς τους αγώνες, με πρώτο τον Απόλλωνα, οι γαλαζοκίτρινοι ανταποκριθούν ικανοποιητικά και μαζέψουν τουλάχιστον 12 με 15 βαθμούς, τότε ασφαλώς θα μπορούν να μιλούν για πολύ μεγάλα πράγματα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Φυσικά, «πληγώθηκαν» αρκετά φέτος αφού σε δεκατέσσερις αγώνες κέρδισαν μονάχα τους μισούς. Άλλες τρεις έφεραν ισοπαλία, ενώ γνώρισαν και δύο ήττες. Το πρόγραμμα στο ΓΣΠ:

ΑΠΟΕΛ-Απόλλων (3η)

Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ (4η)

ΑΠΟΕΛ-Πάφος (5η)

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ (6η)

ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια (9η)

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η επιστροφή του Μιρ από τιμωρία δίνει έξτρα λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκτός θα είναι ξανά ο Λαΐφης, ενώ παραμένει αμφίβολος ο Μέουρερ. Ο Πάμπλο Γκαρσία έδειξε με τον Άρη πως θα ενεργοποιήσει περισσότερο τους νεαρούς Κυπρίους που είναι έτοιμοι να αρπάξουν τις ευκαιρίες.