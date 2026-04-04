To καλό να τριτώσει

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Κέρδισε και στις δυο αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου

Ο ΑΠΟΕΛ στο αυριανό (17:00) παιχνίδι στο ΓΣΠ με τον Άρη, θέλει να τριτώσει το καλό απέναντι στην μοναδική ομάδα της πρώτης εξάδας, την οποία κέρδισε και στις δυο αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου.

Οι γαλαζοκίτρινοι είχαν επικρατήσει στον αγώνα του α’ γύρου, στο στάδιο της πρωτεύουσας με 2-0, έπειτα από τέρματα των Κούτσακου (8') και Ντράζιτς (85'), ενώ στον β' γύρο πήραν το διπλό στο «Αλφαμέγα» με 2-1, με τον Ντράζιτς να βρίσκει ξανά δίχτυα (72') και τον Μαντσίτι να πετυχαίνει το άλλο γκολ (41').

Παίρνοντας την πρώτη νίκη στη διαδικασία των πλέι οφ (σ.σ. στην πρεμιέρα ηττήθηκε εκτός έδρας με 1-0 από την ΑΕΚ), η ομάδα της Λευκωσίας θα αφήσει πίσω της τον Άρη τέσσερις βαθμούς και θα εδραιωθεί στην πέμπτη θέση, ευελπιστώντας στη συνέχεια της διαδικασίας των πλέι οφ, να μπορέσει να πλησιάσει τις πιο πάνω ομάδες και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα.

Αυτή τη στιγμή με 45 βαθμούς είναι 7 πίσω από την τέταρτη Πάφο FC, ενώ από την προνομιούχο τρίτη θέση, όπου βρίσκεται ο Απόλλωνας, απέχει 9 βαθμούς. Ο Πάμπλο Γκαρσία είναι στην ευχάριστη θέση, να υπολογίζει ξανά τον Σταφυλίδη. Εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Μιρ και ο τραυματίας Μέουρερ, όπως φυσικά και οι αρχηγοί Πιέρος και Λαΐφης. Δύσκολα θα προλάβει ο Διαμαντάκος.

