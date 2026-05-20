Ένα… βήμα πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ντέγκενεκ

Στον… προθάλαμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Μίλος Ντέγκενεκ.

Ο αμυντικός του ΑΠΟΕΛ πήρε κλήση για να αξιολογηθεί από το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Αυστραλίας, ενόψει της προετοιμασίας. Ο 32χρονος θα ακολουθήσει προπονήσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του και την 1η Ιουνίου θα γνωρίζει αν υπολογίζεται ή όχι για την μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Υπενθυμίζουμε πως βρίσκεται στον ΑΠΟΕΛ από τον Ιανουάριο, έχει καταγράψει 11 συμμετοχές ή αν προτιμάτε 811 λεπτά, ενώ δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες στον Αρχάγγελο. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.